Tekola Deutschland GmbH

Tekola Deutschland GmbH: Maßgeschneiderte IT-Lösungen für die individuellen Bedürfnisse Ihrer Anwaltskanzlei

Bild-Infos

Download

Pfaffen-Schwabenheim (ots)

Veraltete IT, ineffiziente Abläufe und steigende Datenschutzanforderungen – viele Kanzleien stoßen an ihre Grenzen. Die Tekola Deutschland GmbH unter der Leitung von Axel Graß begleitet Kanzleien seit Jahren als verlässlicher Partner auf dem Weg zu einer sicheren, modernen und flexiblen IT-Infrastruktur. Welche Stolperfallen bei der Umstellung lauern, welche Chancen die Digitalisierung bietet und wie der reibungslose Übergang gelingt, erfahren Sie in diesem Beitrag.

Viele Anwaltskanzleien stehen vor denselben Herausforderungen: Überquellende Akten, veraltete Technik, mangelnde Sicherheit und das Gefühl, der Digitalisierung ständig hinterherzulaufen. Obwohl juristische Arbeit zunehmend digital stattfindet, sind viele Kanzleien noch stark papiergebunden. Das liegt nicht selten an alten Gewohnheiten, aber auch an fehlender Zeit oder Orientierung für den Umstieg. Dabei wird moderne IT-Struktur immer wichtiger: Neue Mitarbeitende setzen digitale Arbeitsplätze voraus, während Reisen, Homeoffice und mobiles Arbeiten längst zum Kanzleialltag gehören. Ohne verlässliche Tools lassen sich Fristen und Abläufe kaum noch effizient steuern. Und: Mandanten reichen Unterlagen selten vollständig ein – ein digitaler Onboarding-Prozess könnte das längst lösen. Hinzu kommen echte Risiken: fehlende Updates, veraltete Software, unzureichender Datenschutz. Nicht selten werden IT-Probleme erst behoben, wenn der Schaden schon entstanden ist – sei es durch Ausfälle, Datenverlust oder Sicherheitslücken. „Viele Kanzleien merken erst im Krisenfall, wie dringend sie ihre IT-Strukturen hätten modernisieren müssen“, warnt Axel Graß.

„Eine gut geplante IT-Struktur entlastet Kanzleien nicht nur, sie schafft echte Freiheit im Arbeitsalltag“, so Axel Graß. Seit über 26 Jahren unterstützt Tekola Deutschland Unternehmen mit passgenauen IT-Lösungen – seit einiger Zeit auch vermehrt Kanzleien, die gezielt ihre internen Prozesse digitalisieren wollen. Das Besondere: Statt Standardpaketen bietet Tekola individuelle Konzepte, die sich an der tatsächlichen Kanzleistruktur orientieren. Grundlage sind persönliche Beratung, feste Ansprechpartner, transparente Kosten und eine strukturierte IT-Infrastruktur – vom Server über Mobilgeräte bis zu Sicherheitssoftware und Fristenmanagement. Ziel: sicheres, effizientes Arbeiten, jederzeit und überall, mit einem System, das mitwächst.

So werden Kanzleiabläufe wirklich verbessert

Viele Kanzleien verbinden IT noch immer mit teurer Hardware und unübersichtlicher Software. Doch Digitalisierung ist heute weit mehr: Es geht um durchdachte Prozesse, die alle Kanzleiabläufe intelligent verbinden, vom Mandatsbeginn bis zur Fristenüberwachung. Tekola liefert die komplette Struktur aus einer Hand: moderne Serverlösungen, sichere Cloudsysteme, mobiles Arbeiten auf allen Geräten, zuverlässige Netzwerke – abgestimmt auf die realen Anforderungen im juristischen Alltag. Auch das beA lässt sich reibungslos integrieren, automatisiert und mit zuverlässiger Backup-Lösung. So entsteht eine digitale Arbeitsumgebung, in der alle Komponenten ineinandergreifen und die Arbeitsqualität spürbar verbessert wird.

Zugleich steht die Prozessoptimierung im Zentrum: Mandantendaten werden digital erfasst, Termine zentral verwaltet, Kommunikation dokumentiert und Fristen automatisiert überwacht. Anwälte sparen Zeit, Mitarbeitende werden entlastet, Fehlerquellen minimiert. Besonders für junge Juristen ist ein digitaler Arbeitsplatz heute ein entscheidendes Kriterium. Mit Tekola erhalten Kanzleien ein IT-System, das nicht nur funktioniert, sondern sich anfühlt wie ein modernes, juristisches Handwerkszeug. Das steigert nicht nur die Effizienz, sondern auch die Attraktivität als Arbeitgeber in einem umkämpften Markt.

Individuelle IT-Konzepte für echte Entlastung im Kanzleialltag

Standardlösungen berücksichtigen die spezifischen Anforderungen juristischer Arbeitsprozesse oft unzureichend. Deshalb setzt Tekola konsequent auf Individualisierung: Jedes Projekt beginnt mit einer strukturierten Analyse und wird gemeinsam mit der Kanzlei entwickelt. Ob es um ein einzelnes System oder ein ganzheitliches Konzept geht – die IT-Lösung orientiert sich immer an der tatsächlichen Struktur, Größe und Zielsetzung. Ein konkretes Beispiel: Beim Umzug einer Kanzlei übernahm Tekola nicht nur die komplette IT-Infrastruktur, sondern auch die Einrichtung einer zentralen Plattform für das digitale Mandanten-Onboarding, inklusive Ausfallschutz und Monitoring. Die Erfahrung zeigt: Besonders in der Übergangsphase macht sich individuelle Planung bezahlt und verhindert unnötige Ausfallzeiten.

Gerade kleinere und mittlere Kanzleien profitieren von diesem Ansatz. Viele verfügen über keine eigene IT-Abteilung und möchten sich dennoch auf eine sichere, funktionierende Struktur verlassen können. Mit 26 Jahren Erfahrung, über 15.000 betreuten Kunden und einem tiefen Verständnis für branchenspezifische Anforderungen bietet Tekola verlässliche Lösungen – vom Glasfaseranschluss über Cloud-Telefonie bis hin zu digitalen Verwaltungs-Tools. So entsteht eine IT-Infrastruktur, die nicht nur heute funktioniert, sondern zukunftsfähig ist. Und das bei voller Transparenz und einem persönlichen Ansprechpartner, der die individuellen Abläufe der Kanzlei genau kennt.

IT-Sicherheit, persönliche Betreuung und volle Kostenkontrolle

Im juristischen Umfeld ist IT-Sicherheit nicht verhandelbar. Mandantendaten, Gerichtsunterlagen, Fristen – alles muss geschützt sein. Tekola setzt daher auf verschlüsselte Datenübertragungen, leistungsfähige Firewalls, automatisierte Backups und Frühwarnsysteme. Die Technik wird nicht nur installiert, sondern regelmäßig überprüft und gewartet. Das Ziel: Sicherheitsrisiken erkennen, bevor sie entstehen und Kanzleien dauerhaft vor Datenverlust oder Cyberangriffen schützen.

Doch auch Service ist ein entscheidender Faktor. Tekola-Kunden erhalten einen festen Ansprechpartner – keine Hotlines, keine Warteschleifen. Updates, Lizenzmanagement, Ausfallprävention, Vertrags- und Endgeräteverwaltung: alles läuft im Hintergrund, verlässlich, effizient und transparent. Die eigens entwickelte Verwaltungssoftware erkennt Kostenabweichungen automatisch, warnt frühzeitig und hilft so, Budgets zu kontrollieren. Damit wird IT von einem Unsicherheitsfaktor zum echten Stabilitätsanker im Kanzleialltag.

Sie möchten Ihre Kanzlei zukunftssicher aufstellen und sich eine moderne, stabile und individuell angepasste IT-Lösung sichern – mit persönlicher Betreuung und transparenten Kosten? Dann melden Sie sich jetzt bei Axel Graß von der Tekola Deutschland GmbH und vereinbaren Sie einen unverbindlichen Beratungstermin.

Original-Content von: Tekola Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell