Tekola Deutschland GmbH

IT-Infrastruktur: Wie die Tekola Deutschland GmbH mittelständische Unternehmen für die Zukunft fit macht

Effizient, sicher und skalierbar – eine professionelle IT-Infrastruktur wird für mittelständische Unternehmen immer wichtiger. Um ihnen eine ganzheitliche Lösung von Mobilfunk und Internet über Netzwerkinfrastruktur, Cloud-Telefonie und Prozessautomatisierung bis hin zu Hardware-Management und Vertragsverwaltung anzubieten, hat sich die Tekola Deutschland GmbH als IT-Beratungsunternehmen mit umfassenden Managed Services etabliert. Was das Unternehmen für seine Geschäftspartner leistet und welche Projekte aktuell anstehen, erfahren Sie hier.

Moderne Kommunikation und IT – für viele mittelständische Unternehmen ist das längst kein Selbstläufer mehr. Die Anforderungen sind hoch: sichere Netzwerke für flexibles Arbeiten im Büro und im Homeoffice, leistungsfähige Datenbanken, klare Zugriffsregelungen, Schutz vor Cyberangriffen und branchenspezifische Softwarelösungen. Was nach einer gut abgestimmten Infrastruktur klingt, ist in der Praxis oft ein Flickenteppich aus Einzelbausteinen verschiedener Anbieter – einer für die Hardware, ein anderer fürs Internet, ein dritter für die branchenspezifische Software. Statt funktionierender Abläufe entsteht ein technisches Durcheinander. Axel Graß, Geschäftsführer der Tekola Deutschland GmbH, kennt das Problem aus unzähligen Kundenprojekten. "Viele Unternehmen merken erst im laufenden Betrieb, wie sehr ihre IT-Landschaft sie ausbremst", erklärt er. "Sobald Unternehmen wachsen wollen, stoßen sie schnell an technische Grenzen – einfach weil niemand das Ganze zu Ende denkt."

Genau deshalb setzt Tekola auf integrierte Lösungen aus einer Hand. Statt vieler Einzelsysteme entsteht eine durchdachte IT- und Kommunikationsstruktur, die mitwächst – sicher, skalierbar und leicht zu bedienen. Mit über 26 Jahren Branchenerfahrung und mehr als 15.000 aktiven Kunden zählt Tekola heute zu den führenden Komplettanbietern für mittelständische Unternehmen in Rheinland-Pfalz, Hessen und darüber hinaus.

Tekola Deutschland GmbH: Vom Mobilfunk-Pionier zum IT-Systemhaus mit Komplettlösungen

Die Tekola Deutschland GmbH ist seit rund 26 Jahren am Markt und vielen zunächst als unabhängiger Mobilfunkexperte bekannt. Angefangen mit ISDN- und DSL-Anschlüssen, entwickelte sich das Unternehmen früh zum Vorreiter in Sachen Mobilfunk-Flatrates. Heute geht das Angebot weit über klassische Telekommunikation hinaus: Tekola hat sich strategisch zu einem IT-Dienstleister mit umfassenden Lösungen entwickelt – vom Glasfaseranschluss über Cloud-Telefonie bis hin zur digitalen Prozessberatung.

Geschäftsführer Axel Graß hat diesen Wandel seit seinem Einstieg 2022 aktiv vorangetrieben: "Unser Ziel war von Anfang an, nicht nur Mobilfunklösungen zu vermitteln, sondern Unternehmen beim Aufbau einer funktionierenden, digitalen Infrastruktur wirklich zu begleiten – von A bis Z." Dass diese Strategie aufgeht, zeigt sich nicht nur an der steigenden Nachfrage, sondern auch an den vielen langjährigen Kundenbeziehungen, auf die Tekola heute zurückblicken kann.

IT-Flatrate statt Hotline – persönliche Betreuung statt Warteschleife

Tekola positioniert sich klar als IT-Systemhaus für den Mittelstand – besonders für Unternehmen ab 10 Mitarbeitenden, die weder über eine eigene IT-Abteilung verfügen noch mit anonymen Hotlines kämpfen wollen. Der Unterschied zeigt sich im Alltag: Kunden erhalten einen festen Ansprechpartner und keine Warteschleife. "Viele Dienstleister erklären nur, wie etwas theoretisch funktioniert – wir setzen es um. Das ist unser Anspruch", betont Axel Graß.

Das Leistungsspektrum reicht von der externen Internetversorgung bis zur internen Verkabelung, vom WLAN-Management bis zu cloudbasierten Telefonanlagen. Hinzu kommt die Integration digitaler Prozesse, Hardware-Management und ein zentrales Vertragsverwaltungssystem – alles aus einer Hand. Auch der klassische Mobilfunk bleibt ein wichtiger Bestandteil, ergänzt um Tarife, Endgeräte und individuelle Softwarelösungen.

Digitalisierung mit Praxisfokus – keine Standardpakete

Tekola setzt auf individuelle Lösungen statt auf starre Standardprodukte. Ein Beispiel: Der Umzug einer Anwaltskanzlei in ein neues Büro wurde komplett begleitet – inklusive Serverlandschaft, Glasfaseranschluss, Arbeitsplatzeinrichtung und digitalem Monitoring. Auch für ein Reiseunternehmen wurde eine digitale Kundenplattform eingerichtet, inklusive Newsletter-Tool, Print-Automation und cloudbasierter Telefonanlage. "Wir denken für unsere Kunden immer einen Schritt weiter", sagt Axel Graß. "Es reicht nicht, Technik bereitzustellen. Sie muss sinnvoll eingesetzt und in die Abläufe integriert werden – und genau das übernehmen wir."

Eine weitere Besonderheit im Angebot von Tekola ist die eigens entwickelte Service-Software zur Vertrags- und Kostenstellenverwaltung. Damit lassen sich Mobilfunkverträge, Kostenstellen und Endgeräte nicht nur übersichtlich verwalten, sondern auch automatisch überwachen. Abweichungen bei Kosten oder Nutzungsverhalten werden erkannt, bevor sie zum Problem werden – eine Funktion, die viele Anbieter am Markt schlicht nicht bieten. "Viele Firmen merken gar nicht, wenn der Mobilfunkanbieter plötzlich mehr abbucht als üblich. Unsere Software alarmiert bei solchen Abweichungen sofort – und das spart bares Geld", erklärt Axel Graß. Die Lösung kommt besonders gut bei größeren Projekten an, beispielsweise bei kommunalen Einrichtungen oder Unternehmen mit mehreren hundert Endgeräten.

Vision: Das IT-Systemhaus von morgen

Tekola gehört heute schon zu den 20 größten Mobilfunkdienstleistern Deutschlands – doch das Unternehmen denkt weiter. Die Vision: Ein führender Anbieter für ganzheitliche IT-Infrastrukturen in Rheinland-Pfalz, Hessen und darüber hinaus. Dabei steht nicht der schnelle Abschluss im Vordergrund, sondern langfristige Kundenbeziehungen und nachhaltige Digitalisierung.

"Wir leben das, was wir unseren Kunden empfehlen – intern papierlos, automatisiert und digital. So können wir effizienter arbeiten und gleichzeitig Vorbild sein", so Axel Graß. Die nächsten Schritte liegen im kontinuierlichen Ausbau des Systemhauses, neuen Softwarelösungen und weiteren Partnerschaften mit Unternehmen, die Digitalisierung nicht nur verstehen, sondern umsetzen wollen.

