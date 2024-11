MEDICA

MEDICA 2024 und COMPAMED 2024: Medizintechnikindustrie nutzt die globale Ausstrahlung im Wettbewerb um Innovationsführerschaft

Düsseldorf (ots)

"Meet Health. Future. People." - so lautet das Kampagnenmotto, mit dem die MEDICA im neuen Messejahr 2025 in Richtung Zukunft durchstarten wird. Wie treffend das Motto gewählt ist, bestätigte die internationale Leitmesse für die Gesundheitswirtschaft und die Medizintechnikindustrie mit der erfolgreich verlaufenden MEDICA 2024 und der parallelen Zuliefererfachmesse Nr. 1, der COMPAMED 2024. "Geboten wurden beste Optionen für globales Networking sowie in unglaublicher Vielzahl zukunftsweisende Innovationen und Programmhighlights auf absolutem Top-Level. Die MEDICA ist in ihrer globalen Ausstrahlung einmalig", zeigt sich Marius Berlemann, Geschäftsführer der Messe Düsseldorf, beeindruckt vom Geschehen an den Messeständen und Programmbühnen. Die insgesamt 5.800 ausstellenden Unternehmen aus 72 Nationen präsentierten sich vom 11. bis 14. November mit ihrer Expertise den rund 80.000 Fachbesucherinnen und Fachbesuchern (aus 165 Ländern) und vermittelten einen eindrucksvollen Überblick zu modernen Gesundheitslösungen für die ambulante und stationäre Versorgung - weltweit einzigartig unter Einbezug der kompletten Wertschöpfungskette der Medizintechnik und damit auch von technisch anspruchsvollen Zulieferprodukten. Mit einer hohen Entscheiderquote und hohen Zufriedenheitswerten knüpfen beide Veranstaltungen nahtlos an die hervorragenden Ergebnisse der Vorjahre an.

Mehr als 90 Prozent des angereisten Fachpublikums verfügt über Entscheidungskompetenz und mehr als 90 Prozent der Fachbesucherinnen und Fachbesucher sind mit ihrer Veranstaltungsteilnahme zufrieden.

"Das beflügelt das Geschäft unserer Aussteller. Insgesamt sehen wir am Messeverlauf, dass der länderübergreifende Wettbewerb um die Medizintechnik-Innovationsführerschaft an Dynamik gewinnt und wie in anderen Branchen auch Unternehmen aus Asien kräftig mitmischen. Neben der deutschen Beteiligung, den weiteren Länder- und Regionenbeteiligungen aus Europa waren China, Südkorea, Indien und natürlich auch Japan und Taiwan wieder stark und mit Top-Neuheiten vertreten. Besonders erfreulich ist die erneut große Beteiligung aus den USA, die mit ihren vielfältigen Gemeinschaftsständen, u. a. aus zahlreichen Bundesstaaten, fast 10 Prozent der Aussteller stellen", erklärt Christian Grosser, Director Health & Medical Technologies der Messe Düsseldorf.

Deutscher Krankenhaustag mit starken Impulsen für das Messebusiness

Eine wichtige Neuerung dieses Jahr markierte die thematisch angepasste Hallenzuordnung in den MEDICA-Erlebniswelten "Med Tech & Devices" und "Digital Health" (Hallen 12 und 13) mit einer neuen Location für den begleitenden Deutschen Krankenhaustag. Die Leitveranstaltung für das Topmanagement deutscher Kliniken rückte erstmals mitten ins Messegeschehen, in die Halle 12. Zum viel beachteten Auftakt des 47. Deutschen Krankenhaustag sprachen u. a. Bundesgesundheitsminister Prof. Dr. Karl Lauterbach (live zugeschaltet) und NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann zu den Delegierten und richteten dabei insbesondere den Blick auf die Veränderungen der deutschen Kliniklandschaft als Ergebnis der sich ankündigenden Krankenhausreform.

Um den Veranstaltungsbereich herum präsentierte sich für das klinische Entscheiderpublikum besonders relevante Ausstellerschaft mit Innovationen für Klinikausstattung und Operationssäle. Für viele Unternehmen ergab sich daraus ein perfektes "Match" und starke Impulse für ihr Messebusiness.

Spannende Sessions & Specials

In der benachbarten MEDICA-Erlebniswelt "Digital Health" sorgten neben dem Ausstellerangebot viel Bühnenprogramm (MEDICA HEALTH IT FORUM, MEDICA ECON FORUM und MEDICA INNOVATION FORUM) sowie Specials wie der MEDICA START-UP PARK (mit der Rekordbeteiligung von 60 Start-ups) oder die Wearables Technologies Show für Spannung und Aufsehen. Noch recht neu im MEDICA-Programm ist das `Hospital of the Future´. Die Sonderschau startete letztes Jahr und fand jetzt ihre Fortsetzung mit einer Schwerpunktsetzung auf der digitalen Vernetzung sowie Kooperationen via Telemedizin in Klinikverbünden.

Neben den beliebten Start-up-Wettbewerben bildete beim inhaltlich nun auf die gesamte Bandbreite an Digitalinnovationen zugeschnittenen MEDICA INNOVATION FORUM die Session "Women Leaders in Healthcare" am zweiten Lauftag einen der absoluten Höhepunkte. Mit dabei waren zum Beispiel Hadas Bitran von Microsoft, Ayelén Fernández von HP, Audrey Sherman von Solventum sowie auch Nina Wöss von Female Founders. Sie gewährten u. a. Einblicke über ihre Wege zum Erfolg bis hinein in Führungspositionen und wie sie in Leadership im noch überwiegend männerdominierten Medizintechnik- und Health-IT-Business Innovationen und die digitale Transformation entscheidend mitgestalten.

Im Finale der 13. MEDICA START-UP COMPETITION setzte sich Robeauté aus Frankreich durch auf der Forumbühne mit einem neu entwickelten Mikroroboter zum Einsatz bei neurochirurgischen Eingriffen. Den diesjährigen `Healthcare Innovation World Cup´ gewann das Team von Samphire Neuroscience aus Großbritannien mit einem Headset, das auf die neuronalen Netzwerke des Gehirns einwirkt und so zur Linderung von Menstruationsschmerzen und den Symptomen des prämenstruellen Syndroms (PMS) beiträgt.

Neuheiten zu den "Hot Topics" des Jahres

Ob mit Programmsessions der Foren und Konferenzen oder Ausstellerpräsentationen in den fünf Erlebniswelten der Fachmesse: Die MEDICA 2024 betonte im Kontext der digitalen Transformation des Gesundheitswesens alle "Hot Topics" des Jahres, die die Healthcare-Branche bewegen wie z. B. die wachsende Bedeutung vernetzter Versorgungsmodelle. KI-gestützte Systeme, Robotiklösungen und auch Konzepte für den Umgang mit dem drängenden Fachkräftemangel standen im Vordergrund. Zu den Messeneuheiten zählten beispielsweise Roboteranwendungen zur Unterstützung bei hochkomplexen neurochirurgischen Eingriffen am Gehirn oder für orthopädische Operationen (u. a. Hüftimplantationen). Ebenfalls neu: ein KI-basiertes Tool zur automatischen Dokumentation ärztlicher Sprechstunden, eine ganze Reihe von Schnelltests für die patientennahe Diagnostik verschiedenster Infektionskrankheiten oder auch eine medizinisch zertifizierte Smartwatch zur einfachen Blutdruckmessung am Handgelenk.

COMPAMED: Plattform der "Möglichmacher"

In den Hallen 8a und 8b vermittelten 750 an der COMPAMED 2024 beteiligte Zulieferunternehmen eindrucksvoll ihre Kompetenz in Schlüsseltechnologien zur Anwendung durch die Medizintechnikindustrie unter Beweis - von verschiedensten Hightech-Komponenten, Mikrofluidik-Applikationen bis hin zu speziellen Verpackungslösungen (unter Berücksichtigung von Reinraumanforderungen). Zwei begleitende Foren boten an allen Messetagen viel Programm zu aktuellen Top-Themen des Zulieferbereichs wie KI, Robotik und Automatisierung, Mikrotechnikentwicklungen und Materialinnovationen.

Alle Informationen zum Live-Geschehen während der Messelaufzeit sind online abrufbar unter: https://www.medica.de und https://www.compamed.de.

Termin der nächsten MEDICA und COMPAMED in Düsseldorf: 17. bis 20. November 2025.

Direkt-Link zu dieser Meldung (inkl. Foto- und Text-Download): https://www.medica.de/pm10d_schlussbericht_2024.

Original-Content von: MEDICA, übermittelt durch news aktuell