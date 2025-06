Unternehmensgruppe ALDI Nord

ALDI Nord seit zehn Jahren auf den Balearen

Essen (ots)

Am 20. Mai 2015 öffnete der erste ALDI Markt auf Mallorca. Seitdem ist der Discounter Teil des Alltags für Einheimische sowie Urlauberinnen und Urlauber. Mittlerweile sind es insgesamt 15 Filialen auf Mallorca, Menorca und Ibiza, in denen Kundinnen und Kunden zum gewohnt günstigen ALDI Preis frische, regionale Produkte einkaufen können.

Die Sommerferien stehen kurz bevor - und nach wie vor sind die balearischen Inseln eines der beliebtesten Reiseziele der Deutschen. In den letzten Jahren sind die Preise für Pauschalreisen, Flüge und Unterkünfte laut Reiseveranstaltern und Buchungsplattformen deutlich gestiegen. Gerade deshalb ist es wichtig, auch im Urlaub auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zu achten. In den mittlerweile 15 Filialen auf den Balearen können Urlauberinnen und Urlauber zum gewohnt günstigen ALDI Preis einkaufen - mit einer großen Auswahl an regionalen Produkten und bewährter Qualität. Die neueste Filiale eröffnete im März diesen Jahres im Carrer Arxiduc Lluis Salvador in Palma.

Stark in der Region

Auf den Balearen erwarten die Kundinnen und Kunden viele bekannte ALDI Eigenmarken, die auch in Spanien das Herzstück des Sortiments bilden. Neun von zehn Produkten im gesamten Sortiment sind Eigenmarken.

Doch nicht nur aus Deutschland bekannte Eigenmarken wie das MUCCI Eis oder die RIVER Cola finden sich in den spanischen Märkten wieder. Hinzu kommt eine große Auswahl an regionalen Spezialitäten. ALDI Spanien arbeitet vor Ort mit über 20 lokalen Produzenten zusammen. Das Sortiment umfasst mehr als 50 balearische Produkte - darunter der traditionelle Hartkäse Mahon D.O. und lokale Backwaren wie Ensaimadas.

Auf Wachstumskurs

ALDI ist nicht nur auf den Balearen auf Wachstumskurs, sondern in ganz Spanien. Mittlerweile können Kundinnen und Kunden in mehr als 470 Filialen einkaufen - viele davon befinden sich auch in anderen beliebten Feriendomizilen wie den Kanaren, Andalusien oder rund um Barcelona.

Alle Balearen-Standorte auf einen Blick:

Mallorca (12 Filialen):

Magaluf (Avinguda Olivera, 46)

Palmanova (Urbanizació Ses Planes, Carrer Tarragona)

Palma de Mallorca (Carrer Aragó, 203)

Palma de Mallorca (Carrer L'Hort de les Ànimes, 21)

Marratxi (Carrer d'Antoni Planas Juan, s/n)

Inca (Carrer Teixidors, 78)

Manacor (Carretera Palma-Manacor, Km 47)

Campos (Camí Vell de Ciutat, 37-39)

Cala Millor (Carrer de l'Eucaliptus, 12) - zugleich die 5000. Filiale der ALDI Nord Gruppe

Can Picafort (Carretera d'Artà/Carrer Ram de Mar)

Palma de Mallorca (Carrer de l'Uruguai, 4)

Palma de Mallorca (Carrer Arxiduc Lluis Salvador, 137)

Menorca (2 Filialen):

Maó (Carrer Capifort-Poima, 11)

Ciutadella (Carrer dels Industrials, 9-11)

Ibiza (1 Filiale):

Ibiza (Avinguda Sant Josep de sa Talaia, 13-15)

