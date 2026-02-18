Unternehmensgruppe ALDI Nord

Warum ALDI Nord jetzt mit süßen Tieren wirbt - und was das für den Einkauf bedeutet

Tiere haben es gut. Sie müssen nicht über günstige Preise oder Rabatte nachdenken. ALDI Nord findet: Das sollte beim Einkaufen auch für Menschen gelten. Preis-Leistung ist das zentrale Versprechen des Erfinders des Discounts. Kundinnen und Kunden erhalten ein passgenaues und qualitativ hochwertiges Sortiment zum niedrigst möglichen Preis. In unsicheren Zeiten steht ALDI Nord für Stabilität und Verlässlichkeit. Ab dem 18. Februar übersetzt nun eine neue Social-Media-Kampagne Preis-Leistung in ein emotionales Versprechen: konstante Qualität, dauerhaft niedrige Preise und das gute Gefühl, sich auf ALDI verlassen zu können.

Erst sind es Hundebabys, die tapsig durchs Bild stolpern. Dann Pferde, die frei über eine Wiese rennen. Kein Preis. Kein Produkt. Kein Rabatt-Hinweis. Stattdessen: Ruhe. Was aussieht wie der aktuelle Hope Core Trend auf Social Media, ist die neue Kampagne von ALDI Nord. Und die Botschaft dahinter richtet sich direkt an alle, die beim Einkaufen eigentlich nur eins wollen: weniger Stress. Denn während Tiere sich nie fragen müssen, ob ein Angebot wirklich gut ist, welche App man an der Kasse öffnen muss oder ob der Preis nächste Woche wieder steigt, sieht das bei Menschen oft anders aus. Einkaufen ist häufig Kopfarbeit. Nicht so bei ALDI Nord.

Daher dreht ALDI Nord diese Logik jetzt um. In kurzen Social-Clips werden in der ersten Szene die entspannten Tiermomente mit dem Hinweis kombiniert, dass die süßen Vierbeiner beim Einkaufen noch nie nach dem günstigsten Preis suchen oder an der Kasse eine App für 10 Cent Rabatt öffnen mussten. Die zweite Szene wechselt in die ALDI Nord Filiale: Sie zeigt Kundinnen und Kunden, und die Einordnung, dass auch sie das auch nie müssen - weil bei ALDI der gleiche Preis für alle gilt. Die Kampagne spielt mit einem alltäglichen Gefühl vieler Konsumentinnen und Konsumenten, mental überfordert zu sein durch Preisvergleiche, Rabatt-Apps und komplexe Kaufentscheidungen. Die Botschaft von ALDI Nord ist dabei bewusst einfach gehalten: Wer hier einkauft, muss sich um all das keine Gedanken machen.

Der Hintergrund der Kampagne ist ein starkes Signal: ALDI Nord wurde zum sechsten Mal in Folge vom Handelsblatt als Preis-Leistungs-Sieger[1] ausgezeichnet. Der Discounter übersetzt diese Auszeichnung in ein Versprechen, das im Alltag zählt: Vertrauen. Für Kundinnen und Kunden bedeutet das ganz konkret: keine Rabatt-Apps, kein Preisvergleich im Kopf, kein Rätselraten an der Kasse.

Die 360°-Kampagne wird auf Instagram, als Online-Video-Werbung, im Radio und weiteren Kanälen ausgespielt.

[1] Die Marke ALDI steht nach Ansicht der von YouGov befragten Verbraucher für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis in der Kategorie Lebensmitteleinzelhandel. Mehr Informationen auf www.handelsblatt.com/preis-leistung

