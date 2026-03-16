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Premium Eis trifft Backwaren: ALDI startet mit MUCCI Neuheit in die Eissaison

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Essen/Mülheim an der Ruhr (ots)

ALDI Nord und ALDI SÜD erweitern ihr Eissortiment um eine Innovation im Eigenmarkensortiment: die neuen MUCCI Premium Eisbecher. Sie vereinen den Geschmack von klassischen Backwaren mit cremigem Eis und sind in den Sorten Franzbrötchen, Bienenstich und Apfelkuchen ab sofort in allen rund 4.200 Filialen erhältlich - natürlich zum ALDI Preis.

Kein anderes Süßwarenprodukt ist in Deutschland so beliebt wie Eis - durchschnittlich konsumiert jede Person in Deutschland rund 8 Liter pro Jahr[1]. Auch in diesem Jahr dürfen sich Eisfans bei ALDI auf spannende Neuheiten sowie bekannte Klassiker freuen. Mit der Eigenmarke MUCCI bietet ALDI dabei echte Preisvorteile gegenüber Markenprodukten, ohne auf Qualität zu verzichten.

Eis(-Gebäck)genuss für alle. Zum ALDI Preis

Die neuen MUCCI Premium Eisbecher sind eine echte Innovation im Tiefkühlregal und perfekt für alle, die sich nicht zwischen Kuchen und Eis entscheiden können. Für nur 2,99 Euro je 475-Milliliter-Becher finden Kundinnen und Kunden das Beste aus beiden Welten - erhältlich in drei kreativen Sorten:

Franzbrötchen: Vanilleeis mit karamellisierten Mandel- sowie Keksstückchen, verfeinert mit Zimt und einer Karamellsauce

Bienenstich: Vanilleeis mit karamellisierten Mandeln, Honig und Keksstückchen

Apfelkuchen: Vanilleeis mit Kuchenstückchen und einer köstlichen Apfelzubereitung

Neben den MUCCI Premium Eisbechern gibt es in dieser Saison weitere Neuheiten im Tiefkühlregal sowie beliebte Klassiker. Alle Informationen dazu gibt es bald auf den Websites von ALDI:

[1] Pro-Kopf-Konsum von Speiseeis bis 2024| Statista

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