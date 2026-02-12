ALDI dreht an der Preisschraube: Wein, Sekt und Snacks jetzt dauerhaft günstiger
Essen/Mülheim an der Ruhr (ots)
Gleichzeitig zur Karnevalssaison reduziert ALDI dauerhaft die Preise für eine große Auswahl alkoholischer Getränke und verschiedener Snacks. Kundinnen und Kunden profitieren von Preissenkungen des Preisführers bei Wein, Sekt und Whisky sowie verschiedenen Snack-Artikeln. Dabei sparen sie bis zu 60 Cent pro Produkt.
Damit setzt ALDI seine Preissenkungen konsequent fort. Es ist bereits die neunte Preissenkung im laufenden Jahr. Als Preisführer entlastet der Discounter die Haushaltsbudgets gezielt und bietet Gutes für alle zum ALDI Preis.
Folgende Produkte sind ab dem 12. Februar um bis zu 60 Cent günstiger:
- Dornfelder trocken, 750 Milliliter für nur 2,29 Euro statt 2,39 Euro (-10 Cent)
- Dornfelder QBA lieblich, 750 Milliliter für nur 2,29 Euro
- Dornfelder Spätburgunder QBA halbtrocken, 1 Liter für nur 2,69 Euro statt 2,79 Euro (-10 Cent)
- BADEN Spätburgunder QBA feinherb, 750 Milliliter für nur 2,49 Euro statt 2,69 Euro (-20 Cent), nur bei ALDI Nord
- BADEN Spätburgunder QBA trocken, 750 Milliliter für nur 2,49 Euro statt 2,69 Euro (-20 Cent), nur bei ALDI SÜD
- Cuvée Valencia DOP Selección halbtrocken, 750 Milliliter für nur 2,39 Euro statt 2,99 Euro (-60 Cent), nur bei ALDI Nord
- Riesling Rheinhessen/Pfalz QBA feinherb, 1 Liter für nur 2,79 Euro statt 2,89 Euro (-10 Cent)[1]
- COLLECTION WÜRTTEMBERG Trollinger Lemberger feinherb, 1 Liter für nur 3,99 Euro statt 4,29 Euro (-30 Cent)
- STOLZENFELS Sekt halbtrocken, 3x200 Milliliter für nur 2,99 Euro statt 3,29 Euro (-30 Cent)
- STOLZENFELS Sekt trocken, 3x200 Milliliter für nur 2,99 Euro statt 3,29 Euro (-30 Cent), nur bei ALDI Nord erhältlich
- STATESMAN Blended Scotch Whisky, 700 Milliliter für nur 7,99 Euro statt 8,29 Euro (-30 Cent)
- CLARKE'S Kentucky Bourbon, 700 Milliliter für nur 8,99 Euro statt 9,49 Euro (-50 Cent)
- BLACKWOOD Irish Whisky, 700 Milliliter für nur 10,99 Euro statt 11,39 Euro (-40 Cent)
- TRADER JOE'S/ FARMER Nuss-Frucht-Mix, 5x40 Gramm für nur 2,39 Euro statt 2,49 Euro (-10 Cent)
- TRADER JOE'S/ FARMER NATURALS Cashewkerne naturbelassen, 200 Gramm für nur 2,89 Euro statt 2,99 Euro (-10 Cent)
- CHOCEUR Schokoriegel mit Milchcremefüllung, 200 Gramm für nur 1,99 Euro
- CHOCEUR Schokoriegel in verschiedenen Sorten wie Knusper-Haselnuss, Latte Macchiato und Erdbeere-Joghurt, 200 Gramm für nur 1,99 Euro
- MY VAY Vegane Falafel- & Gemüsebällchen, 200 Gramm für nur 1,79 Euro
- MY VAY Vegane Mini-Schnitzel und Nuggets, 300 Gramm für nur 2,19 Euro statt 2,29 Euro (-10 Cent)
[1] Preissenkung bei ALDI SÜD gilt ab dem 16.02.
Pressekontakt:
Unternehmensgruppe ALDI Nord: Nadine Aniol, presse@aldi-nord.de
Unternehmensgruppe ALDI SÜD: Sarah Gaspers, presse@aldi-sued.de
Original-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuell