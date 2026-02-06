ALDI

ALDI macht den Super Bowl günstiger: Dauerhafte Preissenkung auf beliebte Snacks und Getränke

Essen/Mülheim an der Ruhr

ALDI setzt seine Preissenkungsserie als Preisführer konsequent fort. Mit der achten Reduzierung im Jahr 2026 werden zahlreiche Produkte für den perfekten Super Bowl-Abend dauerhaft günstiger. Kundinnen und Kunden können so bis zu 1,80 Euro sparen.

Der Super Bowl ist eines der meistverfolgten Sportevents des Jahres. Passend zum perfekten Football-Abend reduziert ALDI beliebte Produkte wie Hot Dogs, Snacks und verschiedene Getränke dauerhaft im Preis und untermauert einmal mehr sein Preis-Leistungs-Versprechen:

GOLDÄHREN Hot Dog Brötchen, 375 Gramm für nur 1,29 Euro statt 1,49 Euro (-20 Cent), nur bei ALDI Nord

GOLDÄHREN Hot Dog Brötchen, 250 Gramm für nur 0,89 Euro statt 0,99 Euro (-10 Cent), nur bei ALDI SÜD

LANDBECK/ AMERICAN Hot-Dog-Würstchen, 300 Gramm für nur 2,79 Euro statt 2,99 Euro (-20 Cent), bei ALDI SÜD nur regional verfügbar

LANDBECK Delikatess Schinkenwürstchen, 250 Gramm für nur 2,29 Euro statt 2,39 Euro (-10 Cent), bei ALDI Nord nur regional erhältlich

RIO D´ORO Apfelschorle, 500-Milliliter-Flasche für nur 0,39 Euro, nur bei ALDI SÜD

RIO D´ORO Apfelschorle, 9x500-Milliliter-Flasche für nur 3,49 Euro statt 3,79 Euro (-30 Cent), nur bei ALDI SÜD

RIO D´ORO Apfelschorle, 1,5-Liter-Flasche für nur 0,99 Euro statt 1,29 Euro (-30 Cent), nur bei ALDI SÜD

RIO D´ORO Apfelschorle, 6x1,5-Liter-Flasche für nur 5,94 Euro statt 7,74 Euro (-1,80 Euro), nur bei ALDI SÜD

RIO D'ORO Apfelspritzer, in den Sorten Apfel Leicht und Apfelschorle, 500-Milliliter-Flasche für nur 0,39 Euro, nur bei ALDI Nord

RIO D'ORO Apfelspritzer, in den Sorten Apfel Leicht und Apfelschorle, 9x500-Milliliter-Flasche für nur 3,49 Euro statt 3,79 Euro (-30 Cent), nur bei ALDI Nord

RIO D'ORO Apfelspritzer, in den Sorten Apfel Leicht und Apfelschorle, 1,5-Liter-Flasche für nur 0,99 Euro statt 1,19 Euro (-0,20 Euro), nur bei ALDI Nord

SUNSNACK Knabberbox, 300 Gramm für nur 1,69 Euro statt 1,79 Euro (-10 Cent)

SUNSNACK Salzbrezeln, 250 Gramm für nur 0,89 Euro statt 0,99 Euro (-10 Cent)

SUNSNACK Gebäckstangen, 150 Gramm für nur 1,49 Euro statt 1,59 Euro (-10 Cent)

CUCINA Grissotti, 200 Gramm für nur 1,29 Euro statt 1,39 Euro (-10 Cent)

TRADER JOE'S/FARMER NATURALS Cashew-Cranberry-Mix, 200 Gramm für nur 1,99 Euro statt 2,29 Euro (-30 Cent)

SUNSNACK Linsen Chips, 90 Gramm für nur 0,99 Euro statt 1,19 Euro (-20 Cent)

YouGov-Umfrage bestätigt: Preis ist entscheidend für Discounter-Kundschaft

Eine aktuelle YouGov-Umfrage[1] im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur zeigt, dass der Preis für Kundinnen und Kunden das wichtigste Entscheidungskriterium beim Einkauf im Discounter ist. Laut der Befragung nennen 77 Prozent der Discounter-Kundschaft den Preis als Hauptgrund für ihre Wahl, gefolgt von Erreichbarkeit (65 Prozent), Sonderangeboten (60 Prozent), Eigenmarken (55 Prozent) und frischen Produkten (36 Prozent).

Diese Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung der erneuten ALDI Preisoffensive: Mit dauerhaft günstigen Preisen und attraktiven Angeboten rund um den Super Bowl bestätigt ALDI einmal mehr, dass Verbraucherinnen und Verbraucher sich auf den Erfinder des Discounts verlassen können.

[1] Quelle: Yougov-Umfrage: Damit punkten Supermärkte und Discounter bei Kunden

