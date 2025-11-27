Sunset Digital

Pressemitteilung zum Welt-Aids-Tag 2025

Start der bundesweiten Kampagne "Vergiss Aids nicht" am 1. Dezember 2025

Frankfurt Oder (ots)

Zum diesjährigen Welt-Aids-Tag startet der Verein Selbsthilfe-Express e. V. am 1. Dezember 2025 die neue bundesweite Informationskampagne "Vergiss Aids nicht". Ziel ist es, aufzuklären, Verantwortung zu stärken und Menschen dazu zu ermutigen, ihren HIV-Status regelmäßig überprüfen zu lassen.

Trotz medizinischer Fortschritte bleibt Aufklärung notwendig. Nach aktuellen Schätzungen infizieren sich in Deutschland jedes Jahr rund 3.000 Menschen neu mit HIV, etwa 10.000 leben unwissentlich mit dem Virus (RKI-Schätzung).

Kernanliegen der Kampagne

Wissen schützt: Vermittlung aktueller Informationen zu HIV, Therapie, Schutzmethoden und Prävention.

Test vor dem Date: Förderung eines selbstverständlichen und verantwortungsbewussten Umgangs mit HIV-Tests.

Solidarität statt Stigma: Klare Haltung gegen Diskriminierung und Ausgrenzung von HIV-positiven Menschen.

Prominente Unterstützung

26 Persönlichkeiten aus Entertainment, Social Media, Musik und Reality-TV unterstützen die Kampagne, indem sie ihre Reichweite zur Verfügung stellen und offen über Verantwortung, Testkultur und Solidarität sprechen.

Auszug der Unterstützenden:

Bert Wollersheim, Ginger Wollersheim, Marianne Rosenberg, Kevin Schäfer, Micaela Schäfer, Maurice Gajda, Michael Gajda, Kevin Flocke Platzer, Dieter Grabowski, Annemarie Herren, Annemarie Eifeld, Matthias Mangiapane, Miss Kavila u.v. m.

Reichweite der Kampagne

26 prominente Unterstützer:innen mit großer Social-Media-Präsenz

Am 1. Dezember startet der neue Werbespot auf RTL! Einschalten lohnt sich.

Kostenfreie Ausstrahlung des Kampagnen-Spots durch 14 TV-Sender im gesamten Jahr 2026

Zusätzlich kostenfreie Ausspielung durch mehrere bundesweite Radiosender

Digitale Erweiterungen

Start der neuen Website www.vergissaidsnicht.de

Launch des ersten offiziellen Online-Shops der Initiative

Veröffentlichung des Kampagnensongs "Licht in uns" ab 1. Dezember 2025 auf allen gängigen Streaming-Plattformen

Wir freuen uns über Ihre Berichterstattung und stehen Ihnen für Interviews, Hintergrundinformationen oder weiteres Pressematerial jederzeit zur Verfügung.

Bildmaterial: Hier downloaden

