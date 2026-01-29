Gegen den Trend: ALDI lässt Schokoladenpreise schmelzen
ALDI bleibt seinem Versprechen treu, jederzeit gute Qualität zum besten Preis anzubieten und setzt seine Preissenkungsserie im Januar konsequent fort. Ab dem 29. Januar reduziert ALDI als Preisführer im Lebensmitteleinzelhandel dauerhaft die Preise für zahlreiche Schokoladenprodukte.
Schokolade zählt zu den liebsten Süßigkeiten der Deutschen. Gleichzeitig sind die Preise für eine Packung Schokolade laut einer Analyse des Marktforschers NIQ 2025 im Schnitt rund 14 Prozent gestiegen. ALDI setzt jetzt ein klares Zeichen und reduziert zahlreiche Artikel der beliebten Eigenmarken MOSER ROTH und CHOCEUR. Die Preise werden dabei um bis zu 50 Cent pro Tafel bzw. Packung gesenkt. ALDI hält als Preisführer einmal mehr Wort und entlastet seine Kundinnen und Kunden spürbar. Die erneute Preissenkung ist bereits die siebte im laufenden Monat.
Folgende Produkte sind ab dem 29. Januar um bis zu 50 Cent günstiger:
- CHOCEUR Choco Peanuts, 400 Gramm, für nur 2,49 Euro statt 2,99 Euro (-50 Cent), nur bei ALDI Nord
- CHOCEUR Choklets, 300 Gramm, für nur 1,89 Euro statt 2,25 Euro (-36 Cent), nur bei ALDI SÜD
- BIO Schokolade Fairtrade, 100 Gramm, für 1,85 Euro statt 2,19 Euro (-34 Cent)
- CHOCEUR Schoko und Keks, 300 Gramm, für nur 2,99 Euro statt 3,29 Euro (-30 Cent)
- CHOCEUR Schoko gefüllt, 100 Gramm, für nur 0,99 Euro statt 1,29 Euro (-30 Cent), nur bei ALDI SÜD
- CHOCEUR Schokoriegel Mix Minis, 350 Gramm, für nur 2,69 Euro statt 2,99 Euro (-30 Cent), bei ALDI SÜD nur regional erhältlich
- BACK FAMILIY Kuvertüre, 200 Gramm, für nur 1,99 Euro statt 2,29 Euro (- 30 Cent)
- CHOCEUR Mini Tafeln, 200 Gramm, für nur 2,59 Euro statt 2,79 Euro (-20 Cent)
- CHOCEUR Knusper Schoklis, 250 Gramm, für nur 2,29 Euro statt 2,49 Euro (-20 Cent)
- CHOCEUR ALDI Gipfel, 100 Gramm, für nur 1,29 Euro statt 1,49 Euro (-20 Cent)
- CHOCEUR Star Rice, 250 Gramm, für nur 2,29 Euro statt 2,49 Euro (-20 Cent), nur bei ALDI SÜD
- CHOCEUR Gelee-Bananen mit Schokoüberzug, 250 Gramm, für nur 1,79 Euro statt 1,99 Euro (-20 Cent), bei ALDI Nord und ALDI SÜD nur regional erhältlich
- CHOCEUR Schoko & Gelee in den Sorten Pfefferminztaler und Gelee-Banane, 250 Gramm, für nur 1,79 Euro statt 1,99 Euro (-20 Cent), bei ALDI Nord und ALDI SÜD nur regional erhältlich
- CHOCEUR Schokolierte Brezeln, 140 Gramm, für nur 1,79 Euro statt 1,99 Euro (-20 Cent), bei ALDI Nord nur regional erhältlich
- CHOCEUR Milchriegel, 200 Gramm, für nur 2,19 Euro statt 2,29 Euro (-10 Cent)
- CHOCEUR Milchriegel in den Sorten Cookies & Milk, Latte Macchiato und Knusper-Milch-Riegel, 200 Gramm, für nur 2,19 Euro statt 2,29 Euro (-10 Cent)
- CHOCEUR Milchriegel in den Sorten Joghurt, Erdbeer-Joghurt und Buttermilk-Lemon, 200 Gramm, für nur 2,19 Euro statt 2,29 Euro (-10 Cent), nur bei ALDI Nord
- CHOCEUR Schokoriegel, in den Sorten Get it, Peanut Bits und Race, 228 Gramm, für nur 1,59 Euro statt 1,69 Euro (-10 Cent), nur bei ALDI SÜD
- CHOCEUR Schokoriegel, in den Sorten Get it, Peanut Bits und Race, 300 Gramm, für nur 2,19 Euro statt 2,29 Euro (-10 Cent), nur bei ALDI Nord
- CHOCEUR Alpenmilchschokolade mit Haselnuss, 100 Gramm, für 0,89 Euro statt 0,99 Euro (-10 Cent)
- CHOCEUR Alpenmilchschokolade Vollmilch, 100 Gramm, für 0,89 Euro statt 0,99 Euro (-10 Cent)
- CHOCEUR Milchmaus Tafelschokolade, 188 Gramm, für nur 2,49 Euro statt 2,59 Euro (-10 Cent), nur bei ALDI Nord
- MOSER ROTH Mousse au Chocolat, 150 Gramm, für nur 2,59 Euro statt 2,69 Euro (-10 Cent)
- MOSER ROTH Délice Schokoladen, 150 Gramm, für nur 2,59 Euro statt 2,69 Euro (-10 Cent)
- MOSER ROTH Edel-Bitter Schokolade 70% Cacao, 125 Gramm, für nur 2,19 Euro statt 2,29 Euro (-10 Cent)
- MOSER ROTH Edel-Bitter Schokolade 85% oder 90% Cacao, 125 Gramm, für nur 2,19 Euro statt 2,29 Euro (-10 Cent)
- MOSER ROTH Helle Schokoladen, 125 Gramm, für nur 2,19 Euro statt 2,29 Euro (-10 Cent)
- MOSER ROTH Spezialitäten Schokolade, 125 Gramm, für nur 2,19 Euro statt 2,29 Euro (-10 Cent)
- MOSER ROTH Création Schokoladen, 125 Gramm, für nur 2,59 Euro statt 2,69 Euro (-10 Cent), nur bei ALDI SÜD
- MOSER ROTH Schoko Amandes, 150 Gramm, für nur 2,59 Euro statt 2,69 Euro (-10 Cent)
