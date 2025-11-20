Rosenberg Ayurveda Gesundheits- und Kurzentrum

Rosenberg Ayurveda Gesundheits- und Kurzentrum gewinnt DACH Spa Award 2025: Bestes Ayurveda-Kurzentrum im deutschsprachigen Raum

Birstein (ots)

Die Gewinner der DACH Spa Awards 2025 stehen fest. Unter ihnen: das Rosenberg Ayurveda Gesundheits- und Kurzentrum in Birstein, das als bestes Ayurveda-Kurzentrum im deutschsprachigen Raum ausgezeichnet wurde.

Der DACH Spa Award zählt zu den wichtigsten Auszeichnungen für Wellness- und Gesundheitsdestinationen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol. Die Jury prüft die Häuser anhand klar definierter Kriterien wie therapeutische Qualität, Authentizität, Nachhaltigkeit, Innovation und Gästeerfahrung.

Die Jury lobt insbesondere:

Medizinisch fundierte Ayurveda-Kuren mit hoher therapeutischer Tiefe

Empathische Begleitung und persönliche Atmosphäre

Natürliches, reduziertes Design für innere und äußere Entlastung

Authentische Bio-Ayurveda-Küche mit regionaler Inspiration

Klare Haltung zu Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung

"In Birstein erleben Gäste Ayurveda nicht als Wellness, sondern als medizinisch fundierte, liebevoll begleitete Regeneration mit echtem Tiefgang", so die Jury.

Internationale Auszeichnungen

Bei den World Luxury Spa Awards 2025 erhielt das Rosenberg Ayurveda Gesundheits- und Kurzentrum drei weitere Ehrungen:

- Best Luxury Ayurveda Spa in Europe

- Best Luxury Medical Spa in Europe

- Best Luxury Alternative Healing Spa - Global Winner

Diese globale Anerkennung unterstreicht die führende Rolle des Hauses als europäische Referenzadresse für Ayurveda-Medizin und ganzheitliche Gesundheitskuren.

Über das Zentrum

Seit über 30 Jahren steht das Rosenberg Ayurveda Gesundheits- und Kurzentrum für authentische, medizinisch fundierte Ayurveda-Heilkunde in Europa. Am Standort in Birstein vereinen sich Ayurveda-Kurzentrum, Europäische Akademie für Ayurveda und Ayurveda Bio-Manufaktur zu einem integrativen Kompetenzzentrum.

Original-Content von: Rosenberg Ayurveda Gesundheits- und Kurzentrum, übermittelt durch news aktuell