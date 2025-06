berufundfamilie Service GmbH

306 Organisationen für vereinbarkeitsförderndes Arbeits- und Studienumfeld ausgezeichnet

27. Zertifikatsverleihung mit Mareike Wulf, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfamilienministerium

Familien- und lebensphasenbewusste Arbeits- bzw. Studienbedingungen werden angesichts des demografischen Wandels immer wichtiger. Der zunehmende Personalmangel fordert Arbeitgeber, sich im Rahmen der Mitarbeitendengewinnung und -bindung intensiver mit dem Thema Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben zu beschäftigen und attraktive Angebote für jede Altersgruppe zu schaffen.

Die 306 Organisationen, die im Rahmen der 27. Zertifikatsverleihung der berufundfamilie Service GmbH mit dem Zertifikat zum audit berufundfamilie bzw. audit familiengerechte hochschule ausgezeichnet wurden, gehen hier voran.

Die Zertifikate zum audit berufundfamilie und zum audit familiengerechte hochschule, die eine Laufzeit von drei Jahren haben, gelten als Qualitätssiegel für die systematische und nachhaltige Gestaltung einer familien- und lebensphasenbewussten Personalpolitik bzw. familiengerechter Arbeits-, Forschungs- und Studienbedingungen. Überreicht wurden die Zertifikate von Mareike Wulf, Parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Karin Prien, die die Schirmherrschaft für das audit berufundfamilie und das audit familiengerechte hochschule trägt.

Staatsekretärin Wulf betonte: "Damit unsere Wirtschaft auch im demografischen Wandel stark bleibt, müssen Unternehmen die Talente und Fähigkeiten ihrer Beschäftigten noch gezielter fördern. Eine verlässliche Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist dabei ein entscheidender Schlüssel. Die zertifizierten Unternehmen, Hochschulen und Institutionen zeigen eindrucksvoll, wie das gelingen kann - mit flexiblen, innovativen und alltagsnahen Lösungen statt starren Modellen. Sie setzen Maßstäbe und sind Vorbilder für Arbeitgeber in ganz Deutschland."

Die Zertifikatsverleihung wurde thematisch geleitet vom Jahresmotto 2025 der berufundfamilie: #agematters - alter(n)sbewusst attraktiv. Mit dem Motto legt die berufundfamilie den Fokus auf Altersfragen im beruflichen Kontext. Ziel ist es, Organisationen zu animieren, Altersdiskriminierung abzubauen und anhand der Dimension Alter die Chancengerechtigkeit in der Arbeitswelt thematisch zu heben und diese zu fördern.

In dem strukturierten Auditierungsprozess, den die 125 Unternehmen, 147 Institutionen und 34 Hochschulen in den vorangegangenen zwölf Monaten erfolgreich durchliefen, widmeten sie sich gezielt auch altersrelevanten Vereinbarkeitsfragen. Mit dem strategischen Managementinstrument, das auf eine Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung zurückgeht, gestalten sie beispielsweise Modelle der lebensphasengerechten Arbeitszeitflexibilisierung wie etwa Altersteilzeit, partizipative Einarbeitungsprozesse für junge Mitarbeitende, Generationen-Talks und generationenübergreifende Tandemlösungen sowie altersunabhängige Weiterbildungsangebote.

Oliver Schmitz, Geschäftsführer der berufundfamilie Service GmbH, unterstrich anlässlich der Feier: "Unsere Arbeitswelt kommt endlich dahin, Erwerbstätige jeden Alters sowohl im Recruiting als auch im Retention Management anzusprechen. Der Erfolg hängt vor allem auch von der Gestaltung alters- und alternsbewusster Vereinbarkeitsangebote ab, die sich von allgemeinen Zuschreibungen der Leistungsfähigkeit und der Arbeitsmoral der verschiedenen Generationen lösen. Wo viele Organisationen noch hadern, sind die nach dem audit berufundfamilie oder audit familiengerechte hochschule zertifizierten Unternehmen und Institutionen bzw. Hochschulen bereits aktiv: Sie nehmen den Faktor Alter bewusst in den Blick, um die individuellen Potenziale der Beschäftigten zu fördern und sich personell breit aufzustellen."

Die Zertifikatsempfänger 2024/2025 in Zahlen

Unter den 306 ausgezeichneten Organisationen sind 35 - 14 Unternehmen, 19 Institutionen und zwei Hochschulen -, die erstmals das audit zum Auf- bzw. Ausbau ihrer familien- und lebensphasenbewussten Personalpolitik bzw. familiengerechter Arbeits-, Forschungs- und Studienbedingungen nutzen. 36 Organisationen verfolgen mit der zweiten und 41 mit der dritten Auditierung die Entwicklung ihres vereinbarkeitsfördernden Angebotsportfolios konsequent weiter.

Insgesamt 194 der aktuellen Zertifikatsempfänger ließen sich mindestens zum vierten Mal zertifizieren und setzen damit das Zeichen, dass sie Vereinbarkeit als organisationale Daueraufgabe verstehen. Aufgrund ihres langjährigen Engagements für die Work- bzw. Study-Life-Balance ihrer Mitarbeitenden und ggf. Studierenden erhielten sie das Zertifikat mit Prädikat. Darüber können sich 45 zum vierten Mal, 63 zum fünften Mal, 56 zum sechsten sowie 28 zum siebten Mal auditierte Organisationen freuen. Mit dem Zertifikat mit Prädikat wurde zudem die Stadtverwaltung Velbert geehrt, die das achte Mal in Folge das audit berufundfamilie nutzt. Als bislang einzige Organisation in der 27-jährigen audit-Geschichte erhielt die pme Familienservice GmbH ihr neuntes Zertifikat zum audit berufundfamilie.

Mit ihrem Einsatz unterstützen die 306 aktuellen Zertifikatsempfänger die Vereinbarkeit von Beruf bzw. Studium, Familie und Privatleben von 655.000 Beschäftigten und 467.900 Studierenden. Eine vollständige Übersicht der Zertifikatsempfänger 2024/2025 steht unter https://t1p.de/c8jt1 zur Verfügung. Die dazugehörigen statistischen Angaben sind abrufbar unter https://t1p.de/lo51d.

Die frisch geehrten Organisationen zählen zu insgesamt 921 Unternehmen, Institutionen und Hochschulen, die derzeit nach dem audit berufundfamilie oder audit familiengerechte hochschule zertifiziert sind. Die Liste aller aktuellen Zertifikatsträger ist im Downloadbereich der berufundfamilie-Website (z.B. Reiter Zertifikat > Zertifikatsträger) hinterlegt.

Das audit berufundfamilie/ audit familiengerechte hochschule ist das zentrale Angebot der berufundfamilie Service GmbH und beruht auf einer Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung. Als strategisches Managementinstrument unterstützt das audit Arbeitgeber darin, ihre familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik bzw. familiengerechte Arbeits-, Forschungs- und Studienbedingungen nachhaltig zu gestalten. Zertifikate zum audit berufundfamilie wurden erstmals 1999 vergeben. Das audit familiengerechte hochschule wird seit 2002 angeboten. Einsetzbar in allen Branchen und unterschiedlichen Betriebsgrößen, erfasst das audit den Status quo der bereits angebotenen familien- und lebensphasenbewussten Maßnahmen, entwickelt systematisch das betriebsindividuelle Potenzial und sorgt mit verbindlichen Zielvereinbarungen dafür, dass Familienbewusstsein in der Unternehmenskultur verankert wird. Nach erfolgreichem Abschluss dieses Prozesses entscheidet ein unabhängiges, prominent mit Vertreter*innen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verbänden besetztes Kuratorium über die Erteilung des Zertifikats zum audit. Die praktische Umsetzung wird von der berufundfamilie Service GmbH jährlich überprüft. Nach jeweils drei Jahren können zweimal im Rahmen von Re-Auditierungen weiterführende personalpolitische Ziele vereinbart werden. Daran (erstmalig nach neun Jahren) schließt sich das Dialogverfahren an. Nur bei erfolgreicher Durchführung des Dialogverfahrens darf der Arbeitgeber das Zertifikat weiterführen. Seit 1998 wurden über 2.000 Organisationen mit dem Zertifikat zum audit ausgezeichnet, für das die berufundfamilie Service GmbH die europaweite Lizenz besitzt. Bundesfamilienministerin Karin Prien trägt die Schirmherrschaft für das audit berufundfamilie und das audit familiengerechte hochschule. www.berufundfamilie.de

