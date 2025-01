berufundfamilie Service GmbH

#agematters: berufundfamilie Service GmbH fordert alters- und alternsgerechte Personalpolitik

Frankfurt (ots)

Die berufundfamilie Service GmbH - Dienstleister und Think-Tank im Themenfeld Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben, der sich für eine chancengerechte und diskriminierungsfreie Arbeits- und Studienwelt engagiert - stellt das Jahr 2025 unter das Motto "#agematters - alter(n)sgerecht attraktiv". Mit dem Motto legt die berufundfamilie den Fokus auf Altersfragen im beruflichen Kontext. Ziel ist es, Organisationen zu animieren, Altersdiskriminierung abzubauen und anhand der Dimension Alter die Chancengerechtigkeit in der Arbeitswelt thematisch zu heben und diese zu fördern.

Silke Güttler, Leitung Corporate Communications der berufundfamilie Service GmbH, fordert Arbeitgeber auf: "Altershierarchien müssen bei der Bewerber*innen-Auswahl und auch bei der Karriereentwicklung überdacht bzw. abgeschafft werden. Gleichzeitig sind Anreize zu setzen, mit denen sich Beschäftigte der unterschiedlichen Alterskohorten binden lassen. Hierzu zählt vor allem die aktive Förderung der Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben."

Mit dem audit berufundfamilie, audit familiengerechte hochschule und den Auditierungen mit Erweiterung im Themenfeld Vielfalt, nämlich dem audit berufundfamilie +vielfalt und audit familiengerechte hochschule +vielfalt, unterstützt die berufundfamilie Organisationen gezielt darin, alters- und alternsgerechte Arbeits- und Studienbedingungen systematisch zu gestalten und weiterzuentwickeln. Damit eng verbunden ist auch die Förderung der Zusammenarbeit der Generationen bzw. unterschiedlichen Altersgruppen in der Belegschaft.

"Leider haben sich generalisierte Zuschreibungen zu den Generationen festgesetzt. So wird vielfach angezweifelt, dass die Generation Z ausreichend Lust auf Arbeit hat und Durchhaltevermögen mitbringt. Bei den Sandwich-Generationen wird Karriere oftmals gefördert, dabei aber familiäre, private Belange in Teilen - und das insbesondere bei Männern - ausgeblendet. Ältere Erwerbstätige gelten hingegen oft als teuer, unflexibel und schwierig zu führen," stellt Silke Güttler fest. "Um dem Personalmangel wirksam begegnen zu können und die Organisation nachhaltig weiterzuentwickeln, ist es allerdings wichtig für Arbeitgeber, sich von den verallgemeinernden Alterszuschreibungen zu lösen und sich auf die individuellen Fähigkeiten der Erwerbstätigen zu konzentrieren. Vertrauen in die Stärken der Einzelnen zu setzen, weckt Vertrauen der Beschäftigten in die Organisation und letztendlich auch deren Gefühl von Belonging. Wichtige Aspekte, die die so notwendige Zuversicht in die Zukunft der Arbeit wecken."

Einen Lichtblick sieht die berufundfamilie in der jüngeren Kritik an der Unterteilung von Generationen und deren Charakterisierung. Studien zeigen beispielsweise, dass die Arbeitsmotivation nicht rein vom Alter, sondern insbesondere auch vom Zeitpunkt der Befragung abhängig ist. Eigene Untersuchungen der berufundfamilie zur sogenannten Generation Z (mit Campus M University und iba - Internationale Berufsakademie) untermauern die Leistungsbereitschaft des beruflichen Nachwuchses.

Weg von scheinbar Trennendem, hin zum Verbindenden und sich Ergänzenden

Die berufundfamilie rät Organisationen, den Umgang mit Beschäftigten unterschiedlichen Alters als einen Teil einer individualisierten Personalpolitik systematisch zu verfolgen. In der Umsetzung bedeutet das:

Die Faktoren Alter, Generationenzugehörigkeit und Lebensphasen gemeinsam denken

Generationenfixierte Zuschreibungen zu Leistungsvermögen, Haltung und Verhalten differenzierter analysieren und ggf. ablösen durch

die Betrachtung der individuellen Lebensentwürfe und Performance-Skills

und damit der individuellen Erwartungen und Wünsche der Beschäftigten (und ggf. Studierenden) z.B. an die Vereinbarkeit von Beruf bzw. Studium, Familie und Privatleben

bei gleichzeitiger Berücksichtigung der lebensphasenbedingten - auch privaten - Entwicklungen.

Silke Güttler ergänzt: "Wichtig ist uns auch, das Thema Alter positiv zu bewerten. So möchten wir unter dem Jahresmotto #agematters die Gemeinsamkeiten der Beschäftigten der unterschiedlichen Altersgruppen, und die Stärke, die aus ihrer Zusammenarbeit erwächst, beleuchten. Zudem werden wir die Punkte Ressourcen und Kompetenzen heben, Gesundheitsfragen sowie weitere altersübergreifende Themen (wie z.B. Pflege) ansprechen. Gleichzeitig werden wir den Generationen bzw. Altersgruppen zuschreibbare Bedarfe anschauen - etwa die der Sandwich-Generationen, die in Teilen getrieben sind von Karriere und gleichzeitig mit Kinderbetreuung und ggf. Pflegeaufgaben betraut sind, und die der lebensälteren Beschäftigten, deren Übergang von der Erwerbstätigkeit in den Ruhestand weiter flexibilisiert werden muss, sowie die der Generation Z."

Original-Content von: berufundfamilie Service GmbH, übermittelt durch news aktuell