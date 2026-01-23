ALDI

Fünfte Preissenkung im Januar: ALDI lässt die Preise bei Wurstwaren purzeln

Essen/Mülheim an der Ruhr (ots)

ALDI bleibt seinem Versprechen als Preisführer treu und senkt erneut als erster Lebensmitteleinzelhändler die Preise für weitere Grundnahrungsmittel. Beliebte Wurstwaren wie Bacon, Fleischwurst oder Mortadella werden ab dem 23. Januar dauerhaft um bis zu 20 Cent günstiger.

ALDI hat als Erfinder des Discounts in diesem Jahr bereits zahlreiche Lebensmittel dauerhaft im Preis gesenkt, darunter Reis, Frischfleisch, Kaffee- und Kartoffelprodukte sowie Nüsse. Nun erfolgt die fünfte Preissenkung im Januar. Damit bietet ALDI im Wochentakt eine echte Entlastung für die Kundinnen und Kunden bei ihrem Wocheneinkauf. Dies bestätigt zuletzt auch eine Verbraucherumfrage[1], die ALDI erneut zum Preis-Leistungs-Sieger im Lebensmitteleinzelhandel kürte - und das zum sechsten Mal in Folge. ALDI untermauert damit erneut seine Rolle als Preisführer im deutschen Lebensmitteleinzelhandel.

Diese Wurstwaren werden ab dem 23. Januar um bis zu 20 Cent dauerhaft günstiger:

GUT DREI EICHEN Schinkenfleischwurst, 650 Gramm für nur 3,29 Euro statt 3,49 Euro (-20 Cent)

GUT DREI EICHEN Bauchspeck & Bacon-Streifen, 250 Gramm, für nur 2,59 Euro statt 2,79 Euro (-20 Cent), nur bei ALDI SÜD

BIO Bio-Hähnchenbrustfilet, 80 Gramm, für nur 2,99 Euro statt 3,19 Euro (-20 Cent), nur bei ALDI SÜD

GUT DREI EICHEN Schinkenfleischwurst, 650 Gramm, für nur 3,79 Euro statt 3,89 Euro (-10 Cent), nur bei ALDI SÜD

GUT DREI EICHEN Frischwurstaufschnitt in den Sorten Bierschinken, Mortadella mit Kirschpaprika/Champignons und Jagdwurst, 150/200 Gramm für nur 1,19 Euro statt 1,29 Euro (-10 Cent), nur bei ALDI Nord

Bierschinken, 150 Gramm, für nur 1,19 Euro statt 1,29 Euro (-10 Cent), nur bei ALDI SÜD

GUT DREI EICHEN Schweine-/Kasselerbraten, 100 Gramm für nur 1,29 Euro statt 1,39 Euro (-10 Cent), nur bei ALDI Nord

BIO Bio-Wurst-Spezialitäten, 200 Gramm, nur 2,79 Euro statt 2,89 Euro (-10 Cent), nur bei ALDI SÜD

GUT DREI EICHEN Bacon, 100 Gramm für nur 1,29 Euro statt 1,39 Euro (-10 Cent), bei ALDI Nord und ALDI SÜD nur regional erhältlich

GUT DREI EICHEN Bacon, 150 Gramm für nur 1,89 Euro statt 1,99 Euro (-10 Cent), bei ALDI Nord und ALDI SÜD nur regional erhältlich

GUT DREI EICHEN Schinken-Lyoner, 200 Gramm für nur 0,89 Euro statt 0,99 Euro (-10 Cent)

GUT DREI EICHEN Lyoner, 400 Gramm, für nur 2,79 Euro statt 2,89 Euro (-10 Cent), nur bei ALDI SÜD

GUT DREI EICHEN Lyoner, geschnitten, 300 Gramm, für nur 2,59 Euro statt 2,69 Euro (-10 Cent), nur regional bei ALDI SÜD

GUT DREI EICHEN Schinkenwurst-Sortiment, 500 Gramm, für nur 3,49 Euro statt 3,59 Euro (-10 Cent), nur regional bei ALDI SÜD

GUT DREI EICHEN Frischwurst in den Sorten Mortadella mit Pistazien, Bierwurst und Fleischrotwurst, 200 Gramm für nur 1,19 Euro statt 1,29 Euro (-10 Cent)

GUT DREI EICHEN Teewurst im Becher, 125 Gramm für nur 1,29 Euro statt 1,39 Euro (-10 Cent)

GUT DREI EICHEN Lachsschinken-Aufschnitt, 150 Gramm für nur 2,39 Euro statt 2,49 Euro (-10 Cent)

GUT DREI EICHEN Wurstjause/Almjause, 150 Gramm, für nur 2,69 Euro statt 2,79 Euro (-10 Cent), nur bei ALDI SÜD

SCHMÄLZLE Stuttgarter Schinkenwurst, 100 Gramm, für nur 0,89 Euro statt 0,99 Euro (-10 Cent), nur regional bei ALDI SÜD

GUT DREI EICHEN Wurstsortiment in den Sorten Jagdwurst, Leberwurst und Schinkenrotwurst 350 Gramm für nur 2,79 Euro statt 2,85 Euro (- 6 Cent)

[1] Die Ergebnisse des Preis-Leistungs-Rankings basieren auf mehr als 1.000.000 Online-Interviews, die YouGov von Dez. 2024 bis Nov. 2025 geführt hat. Die Befragten beurteilten dabei rund 852 Marken in 32 Kategorien. Ausgewertet wurden nur Marken mit einer gestützten Bekanntheit von mindestens 20 Prozent. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurden zwei Fragen gestellt: "Welche Marke steht für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis?" und "Welche Marke steht für ein schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis?"

Original-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuell