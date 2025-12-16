ALDI

Preishammer kurz vor Heiligabend: ALDI reduziert die Preise für Deutschlands beliebtestes Weihnachtsessen

Bild-Infos

Download

Essen/Mülheim an der Ruhr (ots)

Das Lieblingsessen der Deutschen ist an Weihnachten nach wie vor: Wiener Würstchen mit Kartoffelsalat. Passend dazu senkt ALDI ab dem 17. Dezember dauerhaft die Preise unter anderem von Wiener Würstchen um bis zu 20 Cent. Auch Naschkatzen kommen auf ihre Kosten: Verschiedene Schokoladenartikel sind ab dem 17. Dezember ebenfalls dauerhaft um bis zu 30 Cent günstiger erhältlich. So kostet die CHOCEUR Tafelschokolade Feinherb (100g) nur 0,99 Euro statt 1,29 Euro. Damit bleibt ALDI seinem Versprechen als Preisführer treu und sorgt für eine deutliche Entlastung in der Weihnachtszeit.

Wiener Würstchen für alle

Laut einer Statista-Studie kommt an Weihnachten in Deutschland vor allem ein Gericht auf den Tisch: Kartoffelsalat mit Würstchen. Mehr als ein Drittel der Befragten in Deutschland möchte nicht auf das Traditions-Essen verzichten. ALDI Kund:innen greifen rund 60 Prozent häufiger zu den Würstchen im Vergleich zum Rest des Jahres. ALDI senkt nun dauerhaft die Preise für Deutschlands beliebtestes Weihnachtsessen.

Folgende Produkte sind ab dem 17. Dezember in allen ALDI Filialen bis zu 30 Cent günstiger:

GUT DREI EICHEN Wiener Würstchen, 400 Gramm für nur 2,99 Euro statt 3,19 Euro (- 20 Cent)

GUT DREI EICHEN Wiener Würstchen, 1.000 Gramm für nur 6,79 Euro statt 6,99 Euro (- 20 Cent)

BESTES AUS DER REGION Wiener Würstchen, 400 Gramm für nur 2,99 Euro statt 3,19 Euro (- 20 Cent), nur bei ALDI SÜD

GUT DREI EICHEN Mini Wiener-Würstchen, 320 Gramm für nur 2,49 Euro statt 2,59 Euro (- 10 Cent)

GUT DREI EICHEN Koch-Hinterschinken, 200 Gramm für nur 1,49 Euro statt 1,59 Euro (- 10 Cent)

GUT DREI EICHEN Genießer Schinken, 80 Gramm für nur 1,29 Euro statt 1,39 Euro (- 10 Cent)

CUCINA Prosciutto Cotto, 200 Gramm für nur 2,39 Euro statt 2,49 Euro (- 10 Cent)

GUT DREI EICHEN Koch-Hinterschinken, 300 Gramm für nur 1,99 Euro statt 2,19 Euro (- 20 Cent), nur bei ALDI Nord

GUT DREI EICHEN Dauerwurst-Aufschnitt, 200 Gramm für nur 1,69 Euro statt 1,79 Euro (- 10 Cent)

GUT DREI EICHEN Herzhafte Edelsalami, 150 Gramm für nur 1,59 Euro statt 1,69 Euro (- 10 Cent)

GUT DREI EICHEN Landleberwurst, 250 Gramm für nur 1,39 Euro statt 1,49 Euro (- 10 Cent)

GUT DREI EICHEN Schnitzel-Spezialitäten, 250/300 Gramm für nur 3,19 Euro statt 3,29 Euro (- 10 Cent)

CHOCEUR Tafelschokolade Feinherb, 100 Gramm für nur 0,99 Euro statt 1,29 Euro (- 30 Cent)

CHOCEUR Tafelschokolade Weiß, 100 Gramm für nur 0,99 Euro statt 1,29 Euro (- 30 Cent)

CHOCEUR Schokoladentafeln, verschiedene Sorten wie Trauben Nuss, Noisette, 100 Gramm für nur 0,99 Euro statt 1,29 Euro (- 30 Cent)

CHOCEUR Nuss- & Mandel-Genuss, verschiedene Sorten, 200 Gramm für nur 2,39 Euro statt 2,59 Euro (- 20 Cent)

CHOCEUR Purer Genuss, verschiedene Sorten, 200 Gramm für nur 2,39 Euro statt 2,59 Euro (- 20 Cent)

CHOCEUR Gefüllter Genuss, verschiedene Sorten, 200 Gramm für nur 2,39 Euro statt 2,59 Euro (- 20 Cent)

CHOCEUR Knuspriger Genuss, verschiedene Sorten, 200 Gramm für nur 2,39 Euro statt 2,59 Euro (- 20 Cent)

Original-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuell