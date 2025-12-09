ALDI

ALDI macht's noch günstiger: Neuer Dauertiefpreis bei Fruchtsäften und Kartoffelchips

Essen/Mülheim an der Ruhr (ots)

ALDI senkt erneut als erster Lebensmitteleinzelhändler zahlreiche Fruchtsäfte dauerhaft im Preis. Ab dem 10. Dezember kostet beispielsweise der RIO D´DORO Milde Saft nur 1,39 Euro statt 1,59 Euro und der BIO Orangensaft nur 2,45 Euro statt 2,65 Euro. So wird der Lieblingssaft für den Brunch, alkoholfreie Mixgetränke oder auch der O-Saft zum Anstoßen an Weihnachten und Silvester noch günstiger. Und auch zahlreiche Kartoffelchips der ALDI Eigenmarke SUN SNACKS werden dauerhaft um bis 16 Prozent reduziert. Damit bleibt ALDI seinem Versprechen als Preisführer treu und gibt Einsparungen, wo immer möglich, direkt an die Kundinnen und Kunden weiter.

Insbesondere die ALDI Eigenmarken bieten das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und stellen oft eine günstige sowie qualitativ bessere Alternative zu anderen Marken dar. Die Kundinnen und Kunden können sich dabei jederzeit auf das ALDI Tiefpreisversprechen verlassen. Mit den Preissenkungen entlastet ALDI als Grundversorger seine Kundinnen und Kunden spürbar - ob für den Weihnachtsbrunch oder die Silvesterparty.

Folgende Produkte sind ab dem 10. Dezember in allen rund 4.200 ALDI Filialen bis zu 40 Cent günstiger:

RIO D'ORO Milde Säfte, verschiedene Sorten, 1 Liter für nur 1,39 Euro statt 1,59 Euro (-20 Cent)

RIO D'ORO Direktsaft Premium, verschiedene Sorten, 1 Liter für nur 2,45 Euro statt 2,65 Euro (-20 Cent)

BIO Orangensaft bio, 1 Liter für nur 2,45 Euro statt 2,65 Euro (-20 Cent)

BIO Apfel Direktsaft Naturtrüb bio, 1 Liter für nur 1,55 Euro statt 1,65 Euro (-10 Cent)

RIO D'ORO Fruchtsaft, verschiedene Sorten, 6x 0,33 Liter für nur 3,55 Euro statt 3,95 Euro (-40 Cent)

SUN SNACKS Kartoffelchips gesalzen, 200 Gramm für nur 0,99 Euro statt 1,19 Euro (-20 Cent)

SUN SNACKS Paprika Kartoffelchips, 200 Gramm für nur 0,99 Euro statt 1,19 Euro (-20 Cent)

SUN SNACKS Tortilla Chips, verschiedene Sorten, 300 Gramm für nur 1,49 Euro statt 1,59 Euro (-10 Cent)

SUN SNACKS Chips im Kessel geröstet, 150 Gramm für nur 1,39 Euro statt 1,49 Euro (-10 Cent)

SUN SNACKS Light Chips, 150 Gramm für nur 1,39 Euro statt 1,49 Euro (-10 Cent)

SUN SNACKS Riffle Chips, 200 Gramm für nur 1,39 Euro statt 1,49 Euro (-10 Cent), bei ALDI SÜD aktuell in der Aktion für 1,11 Euro

