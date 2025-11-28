ALDI

Neuer Preisrutsch bei ALDI: Butter so günstig wie seit 2017 nicht mehr

Bild-Infos

Download

Essen/Mülheim an der Ruhr (ots)

Pünktlich zum Wochenendeinkauf für den ersten Advent entlastet ALDI als erster Lebensmitteleinzelhändler erneut Millionen Menschen in Deutschland. Ab Samstag, den 29. November 2025, kostet die MILSANI Deutsche Markenbutter deutschlandweit nur noch 1,19 Euro - und das dauerhaft. Damit setzt ALDI als Preisführer im Handel den Butterpreis auf das Preisniveau von vor acht Jahren.

ALDI setzt als Taktgeber einen neuen Buttertiefpreis und senkt die Deutsche Markenbutter der Eigenmarke MILSANI in der 250-Gramm-Packung erneut dauerhaft um 10 Cent. Und auch weitere Butterprodukte werden um bis zu 30 Cent günstiger. Damit beweist ALDI erneut, dass Kundinnen und Kunden sich auf den ALDI Preis verlassen können - gerade bei Grundnahrungsmitteln des täglichen Bedarfs wie Butter. Besonders die ALDI Eigenmarken stehen für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und bieten eine günstige, qualitativ oft sogar bessere Alternative zu Markenprodukten.

Die Preissenkungen von ALDI im Überblick:

MILSANI Deutsche Markenbutter, 250 Gramm für 1,19 Euro statt 1,29 Euro (- 10 Cent)

MILSANI Irische Butter, 250 Gramm für 1,99 Euro statt 2,29 Euro (- 30 Cent)

MILSANI Streichfein gesalzen und ungesalzen, 250 Gramm für 1,09 Euro statt 1,29 Euro (- 20 Cent)

MILSANI Weidebutter, 250 Gramm für 1,69 Euro statt 1,79 Euro (- 10 Cent) , regional bei ALDI Nord und ALDI SÜD erhältlich

, regional bei ALDI Nord und ALDI SÜD erhältlich MILSANI Süßrahmbutter, 250 Gramm für 1,19 Euro statt 1,29 Euro (- 10 Cent) , nur bei ALDI SÜD erhältlich

, nur bei ALDI SÜD erhältlich MILSANI Streichfein ungesalzen XXL, 400 Gramm für 1,69 Euro statt 1,99 Euro (- 30 Cent) , regional nur bei ALDI SÜD erhältlich

, regional nur bei ALDI SÜD erhältlich Bayerische Bergbauernbutter, 250 Gramm für 1,69 Euro statt 1,79 Euro (- 10 Cent), regional nur bei ALDI SÜD erhältlich

Original-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuell