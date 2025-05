Fohlenhof Ebbs

Haflinger Weltausstellung – 29.05.–01.06.2025

Die größte Pferderasseschau der Welt lädt ein

Über 650 Haflinger Pferde und 180 Fohlen aus mehr als 14 Nationen werden an der Haflinger Weltausstellung 2025 teilnehmen und bringen die internationale Haflinger Pferdewelt an den Fohlenhof Ebbs nach Tirol.

4 Tage lang wird das Weltzentrum der Haflinger Pferde zur Erlebniswelt für die ganze Familie. Von der beeindruckenden Besichtigung der großen Pferdezelte mit über 700 Haflinger Pferden, der Pferdemesse, einer Festhalle mit kulinarischem u. musikalischen Rahmenprogramm, der täglichen Int. Haflinger Show, sowie 3 Abendveranstaltungen - Die Haflinger Weltausstellung wird ein 4-tägiges Fest der Extraklasse!

Für die Besucher steht die Fohlenhof-Arena mit ihren überdachten Tribünen für 3500 Besucher und einer Präsentationsfläche von 1500 m² bereit. Den ganzen Tag kann man als Besucher dort die Pferde bei der Beurteilung beobachten. In der Arena werden täglich die einzelnen Weltausstellung Klassensieger und als Höhepunkt die Gesamtsiegerstuten und -hengste ermittelt.

Einen täglichen Höhepunkt bildet die internationale Haflinger Show in der Fohlenhof Arena unter dem Motto, Haflinger Pferde im Bann der goldenen Schönheiten. In ca. 90 Minuten wird die eindrucksvolle Vielseitigkeit des blonden Alleskönners mit internationalen Showteilnehmern eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Ob Claus Luber mit seinen ausdrucksstarken, nur vor Kraft strotzenden Haflinger Hengsten in der Quadriga, erwarten unsere Besucher Vorführungen in Dressur- und alternativen Reitstilen wie Westernreiten oder im Damensattel. Voltigieren, einer Freiheitsdressur, Bodenarbeit am langen Zügel und vieles mehr werden ebenso gezeigt werden wie verschiedenste Showeinlagen aus dem Bereich des Gespannfahrens. Verschiedene Nationen begeistern zudem mit landestypischen Vorführungen. Auch traditionelle Schaubilder werden die Geschichte des Haflingers über 100 Jahre würdigen. Erstmals wird es auch einen Schauprogrammpunkt mit mehreren Pferderassen geben. Unter dem Motto Pferde verbinden Europa präsentieren sich die 4 historischen Gestüte, das Haupt- und Landgestüt Schwaiganger, das Haupt- und Landgestüt Marbach, das Lipizzaner Gestüt Piber sowie der Fohlenhof Ebbs gemeinsam in einer Quadrille mit 8 Hengsten in einer Europaquadrille.

Den täglichen Programm Höhepunkt am Abend bietet eine hochkarätige filmtechnische Installation täglich um 22 Uhr - „das Pferd ein integraler Teil der Landwirtschaft“. Diese multimediale Inszenierung erzählt die faszinierende Geschichte des Haflingerpferdes als treuer Begleiter und integraler Bestandteil der Landwirtschaft. Freuen Sie sich auf eine beeindruckende Symbiose von Tradition und modernster Technologie, die die Pferdewirtschaft auf eine völlig neue Weise erlebbar macht.

NEU: Kostenlose Anreise innerhalb Tirols & Kiefersfelden

Gültig im VVT Linien-, im Schienennahverkehr (S-Bahn, REX-, CJX-Züge) ohne Stadtverkehr Innsbruck auf der gewählten Strecke für die Hin- und Rückfahrt zur Veranstaltung Haflinger Weltausstellung innerhalb Tirols. VVT-Ticket vorab sichern

Wo gibt es Eintrittskarten?

Der Ticketvorverkauf ist bequem im Online-Ticketshop unter www.haflinger-tirol.com oder an der Tageskassa möglich. Der Vorverkaufstarif ist noch bis zum 18.Mai 2025 Online erhältlich.

Haflinger Weltausstellung

Die größte Pferderasseschau der Welt.

Datum: 29.05.2025 - 01.06.2025

Art: Ausstellungen

Ort: Fohlenhof Ebbs

Schlossallee 27-29

6341 Ebbs

Österreich

URL: https://www.haflinger-tirol.com/

Weitere Informationen: HWA 2025

