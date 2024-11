ARTE G.E.I.E.

Das Erste Halbjahr 2025 auf ARTE und arte.tv

Neue Perspektiven auf historische Meilensteine, Orientierung im Zeitgeschehen, spannende Unterhaltung und die Künste in aller Vielfalt - ARTE setzt auch im ersten Halbjahr 2025 Maßstäbe für anspruchsvolles Fernsehen und Streaming.

Großes Kino, erstklassige Serien und Fernsehfilme

Zur Berlinale und zum Festival de Cannes präsentiert ARTE preisgekrönte Spielfilme mit u.a. Robert Schwentkes schwarzer Komödie "Seneca, Oder: Über die Geburt von Erdbeben" und Kirill Serebrennikows "Antonina Tschaikowski". Zwei Filmabende würdigen die beiden deutschen Ausnahmetalente Sandra Hüller und Lars Eidinger mit neuen Porträts. Kai Wessels Fernsehfilm "An einem Tag im September" erzählt, wie Kanzler Konrad Adenauer und General Charles de Gaulle bei ihrem ersten Treffen 1958 die Aussöhnung zwischen Frankreich und Deutschland in die Wege leiteten. Serienfans erwartet u.a. "I Know Your Soul" der vielfach ausgezeichneten Regisseurin Jasmila Zbanic und die preisgekrönte britische Web Only Serie "In my skin".

Jüngste Geschichte im Fokus der Programmschwerpunkte

Am 27. Januar 2025 jährt sich die Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau zum 80. Mal. Ein Tag von großer historischer und moralischer Bedeutung, dem ARTE einen Schwerpunkt mit u.a. RP Kahls "Die Ermittlung" nach Peter Weiss widmet. Rund um den Jahrestag des russischen Angriffs am 24. Februar 2025 zeigt ARTE einen Schwerpunkt zu "Drei Jahre Krieg in der Ukraine", mit u.a. "Das Kellergefängnis von Jahidne" - aus der ARTE-Reihe #GenerationUkraine. Im April, zum 50. Jahrestag des Kriegsendes in Vietnam, erzählt die Reihe "Vietnam - Geburt einer Nation" die Geschichte des Landes aus der Perspektive vietnamesischer Frauen und Männer. Im Mai widmet sich ARTE in einem umfassenden Programmschwerpunkt dem "Ende des Zweiten Weltkrieges vor 80 Jahren".

Orientierung im Zeitgeschehen mit investigativen Dokumentarfilmen

Die investigativen Dienstagsabende bieten Orientierung im Zeitgeschehen und fundierte Analysen. Warum Deutschland das wichtigste europäische Land für die 'Ndrangheta nach Italien ist, ergründet die Dokureihe "Mafiajäger". Die Dokumentation "Brexit Blues - eine neue Chance für EU und Königreich?" zieht fünf Jahre nach dem Brexit Bilanz. "Wie aus "Volodia" Putins Erzfeind wurde" schildert, wie der einstige Komödiant zum Gegenspieler des Kreml-Chefs wurde.

Abenteuer und Entdeckung für die ganze Familie

Der Samstagabend auf ARTE bietet große Entdeckungen für die ganze Familie: Im April mit Ken Burns Zweiteiler "Leonardo da Vinci - Leben eines Genies" und im Mai mit "Colosseum: Rise and Ruin". Zuvor startet die neue Reihe "Zu Tisch mit Lucie - Kitchen Hacks" im März. Das neue Onlineformat "Stimmt es, dass...?" hinterfragt, was wir zu wissen glauben und erzählt Geschichte neu - abseits von Eurozentrismus und Klischees.

Die Künste in aller Vielfalt

150 Jahre Thomas Mann feiert ARTE mit einem Schwerpunkt im Juni. Klassikfans können sich auf Konzerte und Dokumentationen zu 150 Jahre Ravel, 100 Jahre Boulez und einen besonders glanzvollen Abend zum 300. Jahrestag von Vivaldis "Die Vier Jahreszeiten" am 21. Juni freuen. Freunde der Popkultur erwartet im Januar ein Abend mit The Cure und eine Web Only-Reihe zu Popprinzessin Britney Spears. Neue popkulturelle Phänomene, aktuelle Trends und Strömungen sowie geo- und gesellschaftspolitische Themen aus dem Blickwinkel von Kunst- und Kulturschaffenden - das garantieren "Tracks" und "Tracks East" ab Januar in neuem Design.

