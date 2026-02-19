ALDI

Zehnte Preissenkung in diesem Jahr: Preise für Wurstwaren werden bei ALDI spürbar günstiger

Essen/Mülheim an der Ruhr (ots)

Der Erfinder des Discounts und Preisführer setzt seine Preissenkungsserie konsequent fort. Ab dem 19. Februar werden 14 Artikel aus dem Wurstwarensortiment um bis zu 40 Cent dauerhaft günstiger. Kundinnen und Kunden profitieren damit von niedrigeren Preisen unter anderem bei Salamettis, Kabanossis und weiteren beliebten Wurstartikeln.

Getrocknete Mettwürstchen oder Salamis sind beliebte Snacks für unterwegs und gehören für viele Haushalte als Vorratsartikel zum festen Bestandteil des Wocheneinkaufs. Mit der dauerhaften Preissenkung gibt ALDI Einkaufsvorteile direkt an die Verbraucherinnen und Verbraucher weiter. Ziel ist es, gute Qualität zum ALDI Preis anzubieten. ALDI setzt erneut seine Strategie als Preisführer fort und entlastet seine Kundschaft spürbar.

Folgende 14 Wurstwaren werden ab dem 19. Februar um bis zu 40 Cent dauerhaft günstiger:

LANDBECK Bergsalami, 300 Gramm für nur 2,99 Euro statt 3,39 Euro (-40 Cent), nur bei ALDI SÜD

LANDBECK Salametti, 100 Gramm für nur 1,89 Euro statt 1,99 Euro (-10 Cent)

LANDBECK Edelsalami, 650 Gramm für nur 5,79 Euro statt 5,99 Euro (-20 Cent), bei ALDI SÜD nur regional verfügbar

LANDBECK Landjäger, 200 Gramm für nur 2,59 Euro statt 2,69 Euro (-10 Cent), nur bei ALDI SÜD und nur regional verfügbar

LANDBECK Schinken-Bockwürstchen, 250 Gramm für nur 2,29 Euro statt 2,39 Euro (-10 Cent), nur bei ALDI Nord und nur regional verfügbar

LANDBECK Mettenden, 300 Gramm für nur 2,69 Euro statt 2,79 Euro (-10 Cent), nur bei ALDI Nord und nur regional verfügbar

LANDBECK Knacker geräuchert, 300 Gramm für nur 2,69 Euro statt 2,79 Euro (-10 Cent), nur bei ALDI Nord und nur regional verfügbar

LANDBECK Schinken-Pfefferlinge, 300 Gramm für nur 3,59 Euro statt 3,69 Euro (-10 Cent), nur bei ALDI Nord und nur regional verfügbar

LANDBECK Mini Schinkenknacker, 200 Gramm für nur 2,89 Euro statt 2,99 Euro (-10 Cent), nur bei ALDI Nord

LANDBECK Mini Kabanossi, 250 Gramm für nur 2,79 Euro

LANDBECK Knabbersticks, 90 Gramm für nur 1,69 Euro statt 1,79 Euro (-10 Cent)

LANDBECK Tiroler Kaminwurzerl, 150 Gramm für nur 1,99 Euro statt 2,19 Euro (-20 Cent)

LANDBECK Schinkenstücke, 375 Gramm für nur 4,79 Euro statt 4,99 Euro (-20 Cent)

LANDBECK Kabanos, 200 Gramm für nur 2,29 Euro statt 2,39 Euro (-10 Cent)

