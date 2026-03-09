ALDI

Vor Ostern: ALDI senkt die Preise für Kaffee

Essen/Mülheim an der Ruhr (ots)

Als erster Lebensmittelhändler in Deutschland setzt ALDI erneut ein wichtiges Zeichen für die Verbraucherinnen und Verbraucher: Zahlreiche Kaffeeartikel der ALDI-Eigenmarke BARISSIMO werden ab dem 9. März dauerhaft um bis zu 1,50 Euro günstiger - sowohl Mahlkaffee als auch ganze Bohnen und Kaffeepads. Damit unterstreicht ALDI seine Rolle als Preisführer und entlastet Millionen von Menschen noch vor den Ostertagen spürbar. Mit der Preissenkung geben ALDI Nord und ALDI SÜD gesunkene Rohstoffpreise unmittelbar als Preisvorteil an ihre Kundinnen und Kunden weiter. Seit Beginn des Jahres ist dies nun die 10. von ALDI initiierte Preissenkungsrunde. Der Anspruch von ALDI ist es, seinen Kundinnen und Kunden stets die beste Qualität zum möglichst niedrigen Preis anzubieten. Mit der Preissenkung ermöglicht der Erfinder des Discounts guten Kaffee für alle - zum ALDI Preis.

Diese Kaffeeprodukte werden ab dem 9. März dauerhaft in allen rund 4.200 ALDI Filialen bis zu 1,50 Euro günstiger:

BARISSIMO Caffe Crema Dolce, ganze Bohne, 1.000 Gramm für nur 11,99 Euro statt 12,99 Euro (-1 Euro)

BARISSIMO Caffe Crema und Aroma, ganze Bohne, 1.000 Gramm für nur 11,99 Euro statt 12,99 Euro (-1 Euro)

BARISSIMO Espresso Cremoso, ganze Bohne, 1.000 Gramm für nur 11,99 Euro statt 12,99 Euro (-1 Euro)

BARISSIMO Caffè Gustoso, ganze Bohne, 1.000 Gramm für nur 10,99 Euro statt 11,99 Euro (-1 Euro)

BARISSIMO Espresso Classico, ganze Bohne, 1.000 Gramm für nur 10,99 Euro statt 11,99 Euro (-1 Euro)

BARISSIMO Espresso Tradizione, ganze Bohnen, 1.000 Gramm für nur 9,99 Euro statt 11,49 Euro (-1,50 Euro), nur bei ALDI SÜD

BARISSIMO Barista Kaffee, Crema oder Espresso, Ganze Bohnen, 1.000 Gramm für nur 11,99 Euro statt 12,99 Euro (-1 Euro), nur bei ALDI SÜD

BARISSIMO Mahlkaffee Mild, 500 Gramm für nur 5,99 Euro statt 6,49 Euro (-0,50 Euro)

BARISSIMO Mahlkaffee Classic, 500 Gramm für nur 4,99 Euro statt 5,49 Euro (-0,50 Euro), nur bei ALDI Nord

BARISSIMO Mahlkaffee Unser Bester, 2x250 Gramm für nur 6,99 Euro statt 7,59 Euro (-0,60 Euro)

BARISSIMO Mahlkaffee Gold, 500 Gramm für nur 5,99 Euro statt 6,49 Euro (-0,50 Euro)

BARISSIMO Mahlkaffee Gold entkoffeiniert, 500 Gramm für nur 5,99 Euro statt 6,49 Euro (-0,50 Euro)

BARISSIMO Mahlkaffee Classic Intenso, 500 Gramm für nur 4,99 Euro statt 5,49 Euro (-0,50 Euro), nur bei ALDI SÜD

BARISSIMO Kaffeepads in den Sorten Classic, Mild, Crema und entkoffeiniert, 280 Gramm für nur 5,19 Euro statt 5,39 Euro (-0,20 Euro), nur bei ALDI Nord

BARISSIMO Kaffeepads in den Sorten Classic, Mild, Crema, Espresso, Fairtrade und entkoffeiniert, 140 Gramm für nur 2,59 Euro statt 2,69 Euro (-0,10 Euro), nur bei ALDI SÜD

Original-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuell