HONOR

Bahnbrechende On-Device KI-Sprachtechnologien im neuen Premium-Foldable HONOR Magic V5

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

Mit dem Launch des neuen faltbaren Flagship Smartphones HONOR Magic V5 feiert HONOR als weltweit führender Anbieter eines KI-Geräte-Ökosystems ein technologisches Debüt: In den internationalen Versionen des HONOR Magic V5 ist das branchenweit erste On-Device-Sprachmodell integriert. Mit dieser Errungenschaft ist es HONOR gelungen, wichtige technische Herausforderungen bei der multilingualen Spracherkennung und -übersetzung auf Geräten zu lösen. Hinzu kommen große Durchbrüche bei der latenzarmen Streaming-Spracherkennung und der effizienten Integration großer Modelle. Dieser technologische Fortschritt wurde auch wissenschaftlich gewürdigt: So wurden zwei verwandte Forschungsarbeiten auf der INTERSPEECH 2025, der weltweit größten und führenden Fachkonferenz für Sprachverarbeitung, Sprachtechnologie und Spracherkennung, ausgezeichnet.

Das Dilemma von Datenschutz und Leistung überwinden

Aktuelle gängige Übersetzungslösungen sind stark auf Cloud-Infrastrukturen angewiesen, was erhebliche Datenschutzbedenken aufwirft. Das gilt insbesondere für Telefonate. Einige bestehende On-Device-Lösungen auf dem Markt versuchen, diese Herausforderung anzugehen. Dabei gehen sie jedoch oftmals aufgrund der inhärenten Einschränkungen mobiler Geräte erhebliche Kompromisse bei der Leistung ein. Besonders Geschwindigkeit, Genauigkeit und Speicherbedarf sind davon betroffen. Die neue Technologie von HONOR überwindet diese Einschränkungen und bietet ein mit der Cloud vergleichbares Erlebnis direkt auf dem Gerät. Die Vorteile: ein robuster Datenschutz und eine überragende Leistung.

Unerreichte Vorteile der On-Device-Kommunikation erschließen

Die innovativen Lösungen von HONOR bieten Nutzern viele Vorzüge: Sie erreichen eine drastische Speichereffizienz, indem sie den Speicherbedarf von 3-4 GB auf lediglich 800 MB reduzieren - eine starke Speichereinsparung von 75 %. Möglich wird dies durch die Einbettung von sechs Sprachpaketen (Chinesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Italienisch). So sind keine sechs separaten 500-MB-Downloads mehr nötig. Zusätzlich lassen sich auf diese Weise 2,78 GB Speicherplatz einsparen. Die Technologie ermöglicht zudem eine sogenannte "Speak-as-you-go"-Echtzeitübersetzung, ein signifikanter Fortschritt gegenüber herkömmlichen Methoden. Bislang mussten Nutzer warten, bis ein Satz vervollständigt wurde. Dank dieser Innovation erzielt HONOR eine um 38 % gesteigerte Inferenzgeschwindigkeit und eine um 16 % erhöhte Übersetzungsgenauigkeit.

INTERSPEECH 2025 bestätigt pionierhafte Forschung

Die erste auf dem Kongress gewürdigte Arbeit mit dem Titel "MFLA: Monotonic Finite Look-ahead Attention for Streaming Speech Recognition", befasst sich mit der Herausforderung, eine latenzarme und hochpräzise Streaming-Spracherkennung auf Geräten zu erreichen. Besonders hervorzuheben ist die Integration eines auf Continuous Integrate-and-Fire (CIF) basierenden Prädiktors mit HONORs Wait-k-Strategie. Herkömmliche Wait-k-Strategien funktionieren bei diskreten Token-Aufgaben wie der maschinellen Übersetzung durchaus gut. Doch ihre direkte Anwendung auf die automatische Spracherkennung (ASR) ist durch die kontinuierliche Entwicklung der Sprache begrenzt. Dies führt zu hohen Rechenkosten. HONOR erfand somit einen Prädiktor, der auf dem CIF-Mechanismus basiert. Dieser Prädiktor bildet kontinuierliche akustische Merkmale explizit auf die diskreten Grenzentscheidungen ab, die die Wait-k-Strategie benötigt. Zudem passt der Prädiktor diesen latenzarmen Ansatz erfolgreich vom Textbereich an den Sprachbereich an.

Die zweite Forschungsarbeit mit dem Titel "Novel Parasitic Dual-Scale Modeling for Efficient and Accurate Multilingual Speech Translation" zeigt, wie sich die Einschränkungen der Echtzeit-Inferenz für große Sprachmodelle auf ressourcenbeschränkten Geräten überwinden lassen. Diese Arbeit stellt eine parasitäre Dual-Scale-Spekulationssampling-Beschleunigungsstrategie vor, die in Zusammenarbeit mit der Shanghai Jiao Tong University entwickelt wurde. Sie kann auf Edge-Geräten eingesetzt werden und die Inferenzgeschwindigkeit um 38 % ohne Beeinträchtigung der Modellleistung steigern.

So untermauert HONOR sein Bestreben, die Grenzen der On-Device-KI kontinuierlich zu erweitern - und ebnet den Weg für intelligentere, privatere und nahtlosere Mensch-Gerät-Interaktionen in der Zukunft.

###

Über HONOR

HONOR ist ein weltweit führender Anbieter eines KI-Geräte-Ökosystems. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die Interaktionen zwischen Mensch und Gerät zu revolutionieren, um das KI-Ökosystem mit allen Verbrauchern in der Ära der KI-Agenten und darüber hinaus zu verbinden. HONOR ist bestrebt, industrielle Grenzen durch offene, nahtlose Zusammenarbeit zu öffnen, um gemeinsam mit Branchenpartnern ein werteteilendes Ökosystem zu schaffen. Mit einem innovativen Produktportfolio, das KI-Smartphones, PCs, Tablets, Wearables und mehr umfasst, zielt das Unternehmen darauf ab, jeden Menschen zu befähigen, die neue intelligente Welt anzunehmen.

Weitere Informationen zu HONOR erhältst du online unter www.honor.com oder per

E-Mail an newsroom@honor.com.

https://community.honor.com/

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

https://www.youtube.com/c/HonorOfficial

Original-Content von: HONOR, übermittelt durch news aktuell