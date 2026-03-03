Am 8. März ist Weltfrauentag: Engelhard macht Gleichberechtigung messbar

Engelhard

Engelhard setzt ein klares Zeichen für Chancengleichheit und faire Bezahlung - und das nicht nur am Weltfrauentag: Mit einem Gender Pay Gap von 1,8 Prozent und einem überdurchschnittlich hohen Frauenanteil im Management zeigt das mittelständische OTC-Unternehmen, dass Gleichstellung strukturell verankert sein muss - in Vergütung, Karrierepfaden und Führungsverantwortung. Drei Frauen, die in den vergangenen Monaten neue Aufgaben im Management übernommen haben, unterstreichen diese Haltung, die im Unternehmen seit Jahrzehnten gelebte Praxis ist.

Faire Vergütung ist bei Engelhard systemisch verankert: Transparente Gehaltsstrukturen, klar definierte Rollenprofile und regelmäßige Überprüfungen stellen sicher, dass Verantwortung und Leistung die Basis der Bezahlung bilden - nicht das Geschlecht. Während der durchschnittliche Gender Pay Gap in Deutschland weiterhin bei rund 16 Prozent liegt (1), beträgt er bei Engelhard nur 1,8 Prozent. "Faire Bezahlung ist für uns kein Ziel, sondern eine Selbstverständlichkeit", betont Richard Engelhard, Geschäftsführer von Engelhard.

Auch in der Führungsebene spiegelt sich dieser Anspruch wider: Von insgesamt 27 Managementpositionen sind aktuell 11 mit Frauen besetzt. Das entspricht einem Frauenanteil von rund

41 Prozent und liegt deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt, bei dem weniger als ein Drittel der Führungspositionen von Frauen ausgeübt wird.(2) "Gerade in der Pharmaindustrie, die stark von Expertise, Verantwortung und Teamarbeit lebt, profitieren wir von vielfältigen Perspektiven", so Richard Engelhard weiter. "Diversität ist für uns kein Trend, sondern ein Erfolgsfaktor."

Ein sichtbares Zeichen dieser Unternehmensphilosophie sind drei Frauen, die in den vergangenen Monaten neue Führungsaufgaben im Management übernommen haben. Mit unterschiedlichen beruflichen Hintergründen und klarer fachlicher Expertise stehen sie stellvertretend für eine Unternehmenskultur, in der Leistung - nicht Geschlecht - über Verantwortung entscheidet.

Ann-Katrin Frank gestaltet als Chief Commercial Strategy Officer (CCSO) maßgeblich die strategische Weiterentwicklung von Engelhard. Unter ihrer Leitung wurde das Transformation Office etabliert, das den unternehmensweiten Veränderungsprozess zentral steuert. Ziel ist es, die Organisation stärker datengetrieben, vernetzter und konsequent kundenzentriert aufzustellen. Darüber hinaus verantwortet Ann-Katrin Frank die strategisch wichtigen Bereiche Global Marketing & Communications sowie International Sales & Partner Management. Die diplomierte Wirtschaftswissenschaftlerin ist seit knapp 13 Jahren bei Engelhard tätig und hat zuletzt den Bereich Global Marketing & Communications maßgeblich aufgebaut und weiterentwickelt.

Andrea Wagner ist seit September 2025 als Director Human Resources Teil des Managementteams. Ihr Fokus liegt auf der strategischen Entwicklung der Mitarbeitenden, der Stärkung von Kompetenzen sowie der konsequenten Digitalisierung zentraler HR-Prozesse. Ihr Ziel ist es, Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen Menschen ihre Potenziale entfalten und Verantwortung übernehmen können. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung im Personalbereich verbindet sie fachliche Tiefe mit einem klaren Umsetzungsanspruch. Nahbarkeit, Pragmatismus und ein ausgeprägtes "Machertum" prägen dabei ihren Führungsstil.

Claudia Hartmann verantwortet seit September 2025 als Director den Bereich International Sales & Partner Management. Ein zentraler Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt auf der Weiterentwicklung und Festigung bestehender Partnerstrukturen, der Erschließung neuer Märkte sowie der Erweiterung des Produktportfolios in bestehenden Ländern. Ergänzt wird dies durch den konsequenten Ausbau digitaler Strukturen im internationalen Geschäft. Ihre langjährige Erfahrung in nationalen und internationalen Vertriebsfunktionen sowie im Aufbau und in der Führung leistungsstarker Teams macht Claudia Hartmann zur idealen Besetzung für diese Rolle - zumal sie Engelhard sehr gut kennt. Denn in ihrer vorherigen Rolle als Head of Sales Services hat sie das Unternehmen bereits maßgeblich mitgestaltet. Ihre Beförderung ist daher nicht nur folgerichtig, sondern auch ein klares Signal für die nachhaltige Förderung interner Talente.

Mit diesen strukturellen und personellen Weichenstellungen unterstreicht Engelhard zum Weltfrauentag einmal mehr: Gleichberechtigung ist kein symbolisches Bekenntnis, sondern ein messbarer und gelebter Bestandteil der Unternehmenskultur.

