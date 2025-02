Engelhard

"Es geht um Ihre Stimme": Offener Brief an alle neu gewählten Mitglieder des 21. Deutschen Bundestages

Niederdorfelden (ots)

In einem offenen Brief unter dem Motto "Es geht um Ihre Stimme" haben sich die beiden CEOs von Engelhard Arzneimittel, Richard und Oliver Engelhard, an alle neu gewählten Mitglieder des 21. Deutschen Bundestages gewandt.

In dem Brief wiesen die beiden CEOs auf die besonderen Herausforderungen für die kommende neue Legislaturperiode hin.

"Wichtige Entscheidungen, Maßnahmen und Reformen müssen getroffen und angepackt werden. Das ist für die Bundestagsabgeordneten oft nicht einfach. Als mittelständisches, familiengeführtes Pharmaunternehmen mit globalen Aktivitäten in über 100 Ländern sehen und spüren wir tagtäglich diesen Handlungsbedarf. Zu viel Bürokratie, zu viel Regulierung, zu hohe Steuern und Abgaben, Fach- und Arbeitskräftemangel, um nur ein paar bekannte Stichworte zu nennen, sind eine Gefahr für unsere Leistungsfähigkeit, für Wohlstand, Wachstum und für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Deutschland braucht wieder dieses Wachstum, diese Dynamik und muss zurück zur führenden Kraft und zum Motivator der Europäischen Union geführt werden. Dafür brauchen wir stabile politische Mehrheiten, vor allem aber benötigen wir den Mut zu Veränderungen und notwendigen Entscheidungen. Der Weg dorthin ist meist mit vielen Diskussionen, Gesprächen, Überzeugungsarbeit, ja dann und wann auch mit Streit um den richtigen Weg, mit manchmal heftigen und lautstarken Debatten, verbunden. Im Bundestag geht es im wahrsten Sinne des Wortes 'um Ihre Stimme'."

550 Mitarbeitende aus 27 Nationen

Engelhard wurde vor 153 Jahren aus einer Apotheke heraus gegründet und gehört zu den führenden OTC-Herstellern in Deutschland. Mit dem pflanzlichen Hustensaft Prospan® ist Engelhard Weltmarktführer und aktueller HESSEN CHAMPION in dieser Kategorie. Das ist, so die Engelhard-Geschäftsführung, "ein Verdienst der 550 Mitarbeitenden aus 27 Nationen."

Von Seiten Engelhard gab es noch einmal ein klares Bekenntnis zur Sozialen Marktwirtschaft, "die uns seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland so erfolgreich gemacht hat." Richard und Oliver Engelhard weiter: "Selbstverständlich stehen wir auch für Weltoffenheit, für Toleranz, für Meinungsvielfalt, für Solidarität, für Selbstbestimmung und für Internationalität. Wir stellen uns gegen jede Form von Hass und Hetze gegen Menschen mit anderer Hautfarbe, Religion, Herkunft oder sexueller Orientierung."

Abschließend: "Packen Sie es an, verehrte Mitglieder des 21. Deutschen Bundestages! Und damit Ihre Stimme in den Stürmen der politischen Willensbildung und der politischen Entscheidungen nicht leidet, erlauben wir uns, Ihnen ein Päckchen unseres Gründungsprodukts isla® beizulegen - mit dem bewährten Spezialextrakt aus Isländisch Moos zur Linderung von Hals und Stimmenbeschwerden", so die beiden CEOs.

