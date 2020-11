Pepper Media Holding GmbH

Cyber Week: mydealz bietet Verbrauchern Orientierung im Rabattdschungel

Jetzt am Montag beginnt die Zeit der Schnäppchen. Eine Woche lang über den Black Friday (27. November) bis zum Cyber Monday (30. November) senken wieder Tausende Händler im Internet und vielen deutschen Städten ihre Preise. Um kein Angebot zu verpassen und den Überblick im Rabattdschungel zu behalten, sollten Konsumenten auf mydealz (www.mydealz.de) setzen, Deutschlands größte Shopping-Community. Hier teilen und bewerten über 1,5 Millionen passionierte Schnäppchenjäger die besten Angebote.

Bei mydealz steht die ehrliche Meinung von Verbrauchern und nicht die Werbung im Mittelpunkt. Händler dürfen keine eigenen Angebote posten. Mehr als 1,5 Millionen passionierte Schnäppchenjäger suchen und teilen stattdessen die besten Angebote von Online-Shops und klassischen Händlern. Sie geben ihre Erfahrung mit dem Händler oder Produkt weiter und bewerten jedes Angebot mit + ("heiß") oder - ("kalt"). Die Summe aller Bewertungen ergibt die Temperatur eines Angebots. An ihr erkennen Verbraucher auf einen Blick, ob sich der Kauf wirklich lohnt, und können so die richtige Entscheidung treffen.

Um auch unterwegs immer auf dem Laufenden zu bleiben, sollten Verbraucher die kostenfreie mydealz-App aus dem Apple Appstore, der Huawei Appgallery oder von Google Play laden. In der App können sie Alarme für frei wählbare Stichworte wie "iPhone 12", "Nike Air Max", "Toniebox", "Smart Home" oder "Lego" stellen. Sobald ein passendes Angebot erhältlich ist, informiert sie die App per Push-Nachricht. Verbraucher sparen sich so die zeitraubende Suche und bekommen für sie relevante Angebote bequem aufs eigene Smartphone geliefert.

Nützliche Links

Alle Angebote der Cyber Week: https://www.mydealz.de

Kostenfreie mydealz-App fürs iPhone: https://apps.apple.com/de/app/mydealz-gutscheine-angebote/id463557271

Kostenfreie mydealz-App für Android-Smartphones: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tippingcanoe.mydealz&hl=de

Kostenfreie mydealz-App für Huawei-Smartphones: https://appgallery7.huawei.com/#/app/C102374025

