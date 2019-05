Dr. Florian Ilgen: Die Macht der Intuition / Werden Sie der Mensch, der Sie sein wollen

Alexander von Spreti - public relations

Die Vernunft sagt das eine, aber unsere Intuition leitet uns in eine ganz andere Richtung. Sollte man auf sie hören? Und wenn ja: Wie geht das? Schließlich sind wir es nicht gewohnt, uns entgegen aller Gesellschaftsideale auf sie einzulassen.

Angereichert mit vielen persönlichen Anekdoten erklärt Dr. Florian Ilgen in seinem Buch »Die Macht der Intuition«, warum sich Rationalität und Intuition nicht ausschließen und wie man sich die Intelligenz des Unterbewussten zunutze macht.

Unser wahres Ich ist nicht etwas, das wir von äußerlichen Merkmalen ableiten können. Ihre derzeitigen Lebensumstände sagen nicht zwangsläufig etwas darüber aus, was in Ihrem Herzen noch verborgen liegt und sich nach Ausdruck sehnt. Im Gegenteil, es sind die Fragen, die Sie stellen, die Sie auf Ihre wahre Identität hinweisen. »Was würde ich tun, wenn ich keine Verpflichtungen hätte?« »Was würde mich glücklich machen?« Lernen Sie, auf Ihre Intuition zu hören und mit ihr in Kontakt zu kommen - so werden Sie zu dem Menschen, der Sie wirklich sind!

Dr. Florian Ilgen Die Macht der Intuition Warum Sie im richtigen Moment den Mut zur Veränderung haben müssen 240 Seiten, 13,5 x 21,5 cm Hardcover mit Schutzumschlag ISBN: 978-3-8312-0487-8 22,00 EUR (D), 22,50 EUR (A)

