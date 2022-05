Kaufland

Twitch-Star Knossi und Rapper Sido geben Kaufland-Kunden Rätsel auf

Neckarsulm (ots)

Bei Kaufland präsentiert Twitch-Streamer Jens Knossalla alias "Knossi" ab heute seine neue Likör-Kreation "Alge Mystery". Der Launch wird begleitet von einem Online-Kurzfilm, der in Anlehnung an das frühere Fernsehformat "X Faktor: das Unfassbare" konzipiert ist. In der Rolle des Moderators erzählt Knossi drei ungewöhnliche Geschichten zur Entstehung der neuen Alge-Sorte, unterstützt wird er von niemand geringerem als Rapper Sido.

"Um digitale Aufmerksamkeit für unser Sortiment zu schaffen, gehen wir immer wieder neue Wege. Diesmal kombinieren wir Storytelling mit einem echten Kult-Format und binden unsere Online-Community aktiv mit ein", erklärt Christoph Schneider, Geschäftsführer Marketing Deutschland bei Kaufland. Im Spot werden die Legenden einer Pflaumen-Prophezeiung, einer Blaubeeren-Challenge und einer Apfelbesinnung erzählt. Welche Geschichte wahr ist, darüber dürfen Knossi-Fans zunächst spekulieren und diskutieren. Die Auflösung folgt kommende Woche auf den Kaufland Social-Media-Kanälen.

Den Likör "Alge Mystery" gibt es ab heute bundesweit in allen Kaufland-Filialen und dort exklusiv im stationären Handel. Auch die Markteinführungen der ersten "Alge"-Sorten, darunter der grüne Original-Likör und der "Alge Glühwein", wurden bei Kaufland mit passenden Social-Media-Kampagnen inklusive Online-Spots begleitet.

Das Video zu "Alge Mystery" finden Sie auf dem YouTube-Kanal von Kaufland.

