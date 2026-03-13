Zeppelin Universität

Zeppelin Universität bietet ab Herbst neuen Masterstudiengang an: Psychology & Management

Zum wertvollsten Gut eines Unternehmens gehört die Belegschaft. Um produktiv und erfolgreich sein zu können, braucht es gut ausgebildete und hoch motivierte Mitarbeitende. Der demografische Wandel und die zunehmende Spezialisierung verleihen Fachkräften noch größere Bedeutung als unternehmerischem Erfolgsfaktor. Denn sie sind längst nicht mehr einfach zu ersetzen.

Aber wie lassen sich Know-how und Motivation in gleichem Maße kultivieren und verbessern? Das ist die wohl wichtigste Frage, mit der sich die Führungskräfte der Zukunft auseinandersetzen müssen. Nur diejenigen Personal- und Abteilungsleitungen, die in der Lage sind, sowohl auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Mitarbeitenden als auch auf die eigenen Bedürfnisse einzugehen, schaffen den Nährboden für einen florierenden Wirtschaftsbetrieb.

Um Nachwuchsmanager:innen auf diese Herausforderungen der Arbeitswelt mit umfangreichen psychologischen Kompetenzen vorzubereiten, nimmt die Zeppelin Universität (ZU) in Friedrichshafen zum Herbstsemester einen neuen Masterstudiengang ins Programm auf: Psychology & Management | PSM.

Der vollkommen neu entwickelte Masterstudiengang vermittelt fundiertes Wissen in Psychologie, Management und digitalen Transformationsprozessen und befähigt die Studierenden, komplexe organisationale und digitale Fragestellungen analytisch zu erfassen, kritisch zu bewerten und innovative Lösungen zu entwickeln. Absolventinnen und Absolventen werden in der Lage sein, psychologische Methoden in organisationalen Kontexten anzuwenden, evidenzbasierte Entscheidungen zu treffen und digitale Transformationsprozesse aktiv zu gestalten.

"Die Zeppelin Universität hat seit jeher den Anspruch, die Führungskräfte der Zukunft auszubilden", erklärt ZU-Präsidentin Professorin Dr. Anja Achtziger das neue Studienangebot, "und mit diesem Master wird sie dieser Erwartung ein weiteres Mal gerecht." Achtziger hat seit 2012 den Lehrstuhl für Sozial- und Wirtschaftspsychologie an der ZU inne und unterstreicht die Wirkung psychologisch geschulter Führungskräfte: "Nur wer seine Mitarbeitenden versteht, vermag es, deren volles Leistungspotenzial auszuschöpfen. Psychologische Kenntnisse machen sich in jeder Hinsicht bezahlt." So werden Selbstständigkeit, Reflexionsfähigkeit, Problemlösungs- sowie Kommunikations- und Kooperationskompetenzen in diesem Masterstudiengang systematisch gestärkt.

Der Masterstudiengang Psychology & Management | PSM startet zum ersten Mal im Herbstsemester 2026 an der ZU. Interessierte können sich ab sofort beraten lassen und bewerben. Weitere Informationen zum Studiengang und zum Bewerbungsverfahren der ZU entnehmen Interessierte der Webseite der ZU unter https://www.zu.de/psm-master

