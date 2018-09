Rekord mit Overtime: #ranNFL legt auf ProSieben MAXX zu

Unterföhring (ots) - Die Fieberkurve der #ranNFLsüchtigen steigt! In Woche zwei der Regular Season erzielte "ran Football" einen neuen Rekord auf ProSieben MAXX und sorgt wie bereits am letzten Sonntag für hervorragende 3,1 Prozent Tagesmarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. In seiner Relevanz-Zielgruppe der 14- bis 39-jährigen Männer erzielt der Sender sehr starke 6,4 Prozent Marktanteil.

Die New England Patriots mussten bei den Jacksonville Jaguars mit 20:31 ihre erste Saisonniederlage einstecken. Die Liveübertragung mit Carsten Spengemann und Patrick Esume erzielte ab 22:42 Uhr einen fantastischen Marktanteil von bis zu 8,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Im Schnitt 6,1 Prozent - Allzeit-Rekord im späten Spiel.

Zuvor gab es im hochspannenden NFC-Nord-Duell der Green Bay Packers gegen die Minnesota Vikings auch nach zehnminütiger Verlängerung keinen Sieger, Endstand 29-29. Im Schnitt erreichte das 19-Uhr-Spiel, kommentiert von Jan Stecker und Björn Werner, hervorragende 4,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - ebenfalls neuer Bestwert!

Bestwert auch zu Beginn: #ranNFLsüchtig - Das Magazin holt mit 3,8 Prozent (14- 49J) einen neuen Rekord.

