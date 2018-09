Unterföhring (ots) - Der Sonntag hat für Freunde des gepflegten Eierwurfs endlich wieder einen Sinn: Am 9. September 2018 startet die neue NFL-Saison auf ProSieben MAXX: Patrick Esume und Ex-NFL-Spieler sowie "ran NFL"-Experte Markus Kuhn melden sich ab 18:30 Uhr mit dem Football-Magazin #ranNFLsüchtig, pünktlich zum Kickoff geht's um 19:00 Uhr ins Gillette Stadium in Foxborough: Tom Brady und die New England Patriots erwarten die Houston Texans zu ihrem ersten Saisonspiel. In der zweiten Partie treffen ab 22:25 Uhr die Seattle Seahawks auf die Denver Broncos, kommentiert von Uwe Morawe und Roman Motzkus. Beide Liveübertragungen werden von "Netman" Christoph "Icke" Dommisch mit Social-News begleitet.

Bereits in der Nacht von Donnerstag, 6. September auf Freitag, 7. September 2018 überträgt ProSieben das Saisoneröffnungsspiel mit dem Titelverteidiger Philadelphia Eagles gegen die Atlanta Falcons ab 2:05 Uhr live.

Alexander Rösner, "ran"-Sportchef: "Die viel zu lange NFL-Pause ist vorbei, und in vier Tagen geht es endlich wieder los mit "ran Football". Bis zum 3. Februar 2018 heißt es "jeden verdammten Sonntag" Football live auf ProSieben und ProSieben MAXX. Außerdem zeigt ProSieben MAXX das neue NFL-Magazin "Touchdown", immer freitags um 19:45 Uhr. Wir sind bereit."

Zusätzlich im Netz: Parallel zum 19-Uhr-Spiel am Sonntag auf ProSieben MAXX zeigt ran.de im Livestream die San Francisco 49ers gegen die Minnesota Vikings, kommentiert von Carsten Spengemann.

Neuer Start ins Wochenende: Ab 14. September 2018 zeigt ProSieben MAXX jeweils freitags zur besten Sendezeit um 19:45 Uhr "Touchdown - das #ranNFL Magazin" mit allen relevanten NFL-News der Woche, den Highlights des Spiels von Donnerstagnacht sowie einem Ausblick auf den Spieltag am Sonntag.

Die NFL auf ProSieben MAXX und ProSieben im Überblick:

Freitag, 7. September 2018

Season-Kickoff live auf ProSieben und ran.de:

Ab 2:00 Uhr Atlanta Falcons @ Philadelphia Eagles

Sonntag, 9. September 2018

Start Regular Season auf ProSieben MAXX und ran.de:

18:30 Uhr Magazin #ranNFLsüchtig

19:00 Uhr Houston Texans @ New England Patriots

22:25 Uhr Seattle Seahawks @ Denver Broncos

Im Livestream auf ran.de: 19:00 Uhr San Francisco 49ers @ Minnesota Vikings

Sonntag, 16. September 2018

18:30 Uhr Magazin #ranNFLsüchtig

19:00 Uhr Minnesota Vikings @ Green Bay Packers

22:25 Uhr New England Patriots @ Jacksonville Jaguars

Im Livestream auf ran.de: 19:00 Uhr Kansas City Chiefs @ Pittsburgh Steelers

ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH

Kommunikation/PR Factual Sports Christiane Maske Tel. +49 [89] 9507-1163 / Christiane.Maske@ProSiebenSat1.com Bildredaktion Clarissa Schreiner Tel. +49 [89] 9507-1191 / Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: ProSieben MAXX, übermittelt durch news aktuell