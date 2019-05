Action und Sport bei GO Jugendreisen

VOYAGE Reiseorganisation GmbH

Langweilig Ferien machen kann jeder. Jede Menge Action bietet dagegen GO Jugendreisen mit einem umfangreichen Sport- und Abenteuerprogramm. Egal, ob an Land oder auf dem Wasser, in den Bergen oder am Meer: Sportbegeisterte kommen in den ausgewählten Sport Camps garantiert voll auf ihre Kosten.

Spanien, Italien, Frankreich oder die deutsche Ostsee können dabei die Ziele sein, an denen garantiert niemand auf sportliche Vielfalt verzichten muss. Volleyballfelder und viele Kleinsportgeräte gehören in den jeweiligen Destinationen fest dazu, darüber hinaus werden in den GO Jugendreisen Sport Camps viele weitere Sportarten angeboten, die jeweils von eigens dafür ausgebildeten Sportteamern und Sportguides betreut werden.

Wer zum Beispiel immer schon einmal Beachhandball spielen wollte oder aber die Sportart bereits beherrscht, ist im französischen Argelès-sur-Mer genau an der richtigen Adresse. Hier gehört der 16x45-minütige Beachhandball Kurs fest zum Programm. Aber auch Mountainbike- oder Rafting-Touren können dazu gebucht werden. Wen es mehr nach Italien zieht, der dürfte sich im Sport Camp Orbetello richtig wohl fühlen. Eine Stand Up Paddling Tour, zwei Kajak- und zwei Mountainbike Touren sind bereits im Reisepreis enthalten, zusätzlich kann der neue Funsport Spikeball ausgeübt werden.

Das Surfen steht dagegen im spanischen Surf & Bike Camp Nautic Almata sowie in den Wellenreit Camps am Atlantik im Mittelpunkt. Auch hier gibt es vielfältige weitere Möglichkeiten, um sportlich aktiv zu werden.

Alle diejenigen, die lieber in Deutschland bleiben möchten, werden dagegen im Wassersport Camp Damp das perfekte Programm finden. Alle GO Jugendreisen Teilnehmer nehmen hier an einem Windsurf- oder Katamaran-Kurs teil.

Neben vielen Sportmöglichkeiten, die bereits im Reisepreis enthalten sind, gibt es in allen GO Jugendreisen Zielen zusätzlich die Möglichkeit, weitere Kurse und Sportpakete dazu zu buchen. Selbstverständlich bleibt dabei genügend Zeit zum Relaxen an einem der schönen Sandstrände oder zum Verweilen bei einem der Städteausflüge, die zusätzlich gebucht werden können.

Wer von vornherein Abenteuer und Urlaub in Kombination erleben möchte, sollte sich die Adventure & Beach Kombi in den spanischen Pyrenäen oder die Kanu & Beach Kombi in Frankreich nicht entgehen lassen. Während es in Spanien zunächst für actionreiche Tage mit Watertrekking, Klettern und GPS-Tour in die Berge und anschließend für Strand und Entspannung ans Meer geht, erleben die GO Jugendreisen Teilnehmer in Frankreich zunächst eine viertägige Kanutour in der Tarnschlucht und anschließend entspannte Tage am Mittelmeer.

Wer sich noch nicht ganz sicher ist, welche Sportart ihm gut liegt, hat zudem die Möglichkeit, an vielen Reiseorten an Schnupperkursen teilzunehmen, um das richtige Angebot für sich zu finden. Alle diejenigen, die in ihren Ferien also aktiv werden möchten, finden bei GO Jugendreisen garantiert die richtige Reise.

GO Jugendreisen ist die Produktschiene "Betreutes Jugendreisen" der VOYAGE Reiseorganisation GmbH. VOYAGE ist einer der führenden Jugendreiseveranstalter in Deutschland und hat auf dem Gebiet der Jugendreisen mehr als 30 Jahre Erfahrung.

