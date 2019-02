E.ON Energie Deutschland GmbH

Der Super-Bowl im E.ON-Energie-Check

München

Am 3. Februar ist es soweit: Beim 53. Super Bowl in Atlanta, dem Endspiel im American Football der US-Profi-Liga National Football League (NFL), sitzen mehr als 100 Millionen Amerikaner vor dem Fernseher, um das Duell zwischen den Los Angeles Rams und den New England Patriots mitzuverfolgen. Und auch in Deutschland werden über 1,5 Millionen Zuschauer bei dem weltweit größten Einzelsportereignis via TV mitfiebern. Wir haben das Großevent dem E.ON-Energie-Check unterzogen.

5 Cent Stromkosten pro TV-Übertragung

Relativ günstig ist die Live-Übertragung im TV: Ein deutscher Zuschauer, der den fünfstündigen Super Bowl am Sonntag schaut, zahlt nur 5 Cent an Stromkosten bei Nutzung eines LED-Geräts. Bei 1,5 Millionen deutschen Zuschauern ergibt das nach E.ON-Berechnungen insgesamt 75.000 Euro Stromkosten, die in dieser Zeit für die TV-Übertragung anfallen. Zum Vergleich: Ein Röhrenfernseher kommt auf 20 Cent Energiekosten in dieser Zeit.

"Bis zu 30 Euro an Stromkosten lassen sich jährlich mit einem neuen LED-TV-Gerät einsparen", sagt E.ON-Geschäftsführer Philip Beckmann. Während solch ein TV-Screen bei täglicher Nutzung von einer Stunde etwa 10 Euro Strom kostet, sind es beim Röhrenfernseher rund 40 Euro pro Jahr.

Über 4 Mio. Euro Stromkosten für Chicken Wings und Popcorn in den USA

Rund 100 Millionen Amerikaner schauen sich den Quotenhit dieses Jahr im Fernsehen an: Das macht insgesamt rund 2,2 Mio. Euro Stromkosten aus. Der Snack-Hit in den USA sind dabei Chicken Wings und Popcorn: Während des diesjährigen Super Bowl werden voraussichtlich 1,2 Milliarden Chicken Wings verzehrt, was nach E.ON-Berechnungen etwa 4 Mio. Euro Stromkosten verursacht. Weitere 4.000 Tonnen Popcorn werden an diesem Tag in den USA verspeist: Macht nochmal rund 261.300 Euro Stromkosten aus.

Amerikaner greifen für den Super Bowl tief in die Tasche

Teurer wird das Sportereignis insbesondere für alle, die live dabei sein wollen: Das günstigste Ticket für das 73.000-Zuschauer Stadion kostete dieses Jahr 3.800 US-Dollar (3350 Euro). Knapp 20.000 Dollar muss man für Plätze auf Höhe der 50-Yard-Line hinblättern. Wem auch das noch nicht exklusiv genug ist, kann für eine Loge für sechs Personen mieten - diese liegt aber im sechsstelligen Dollar-Bereich.

Berechnung der Stromkosten: Zugrunde gelegt wurde ein Strompreis von 27 Cent/kWh. Verbrauch eines TV-Geräts im Durchschnitt: 40 Watt, Verbrauch eines Röhrenfernsehers: 140 Watt. Stromverbrauch einer Fritteuse für Chicken Wings: 6000 Watt, Stromverbrauch einer Popcornmaschine: 1350 Watt

