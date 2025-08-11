Eurojackpot

Eurojackpot: rund 36,6 Millionen Euro gehen nach Schweden

Weitere Millionäre im zweiten Rang

Ein Spielteilnehmer aus Schweden ist am Freitag (8. August) bei der Lotterie Eurojackpot um rund 36,6 Millionen Euro reicher geworden. Zwei weitere Millionäre aus Bayern und Sachsen-Anhalt gibt es im zweiten Rang.

Der Eurojackpot wurde geknackt: Mit den Gewinnzahlen 7, 16, 23, 41 und 42 sowie den beiden Eurozahlen 1 und 4 traf ein Tipper aus Schweden am Freitagabend (8. August) als Einziger die erste Gewinnklasse. Die genaue Gewinnsumme beträgt 36.553.237,20 Euro. Der letzte schwedische Jackpotgewinn stammt aus dem vergangenen März. Am 25.3. gingen 115,9 Millionen Euro in das skandinavische Land.

Weitere Millionäre in der Gewinnklasse 2

Im zweiten Rang gab es am Freitag zwei Treffer, die ebenfalls zu Millionengewinnen führen. Ein Tipper aus Bayern und ein weiterer Spielteilnehmer aus Sachsen-Anhalt können sich über 1.016.401,10 Euro freuen.

Acht Hochgewinner im dritten Rang

Neben den drei Millionengewinnen gibt es im dritten Rang acht weitere Hochgewinner, die jeweils 143.300,70 Euro bekommen. Die Glückspilze kommen aus Bayern (2 x), Nordrhein-Westfalen (2 x), Spanien, Schweden und Dänemark (2 x).

Nächste Ziehung

Auch zur nächsten Ziehung besteht wieder die Chance auf einen zweistelligen Millionengewinn. Der Eurojackpot startet am Dienstag (12. August) mit zehn Millionen Euro im obersten Rang (Jackpot-Chance 1: 140 Mio.). Weitere Informationen gibt es in allen Lotto-Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de.

