40,7 Millionen Euro gehen nach Bayern

Weitere Hochgewinne am Dienstag

Münster (ots)

Bei der jüngsten Ziehung der Lotterie Eurojackpot am Dienstag (17. Juni) wurden die Gewinnzahlen 10, 13, 15, 33, 35 sowie die beiden Eurozahlen 7 und 12 ermittelt. In allen 19 teilnehmenden europäischen Ländern hatte nur ein Spielteilnehmer aus Bayern alle sieben Zahlen richtig getippt - daher geht die Gewinnsumme von 40.657.587,80 Euro in den Freistaat.

Dies ist bereits der achte Jackpotgewinn des Jahres bei der europäischen Lotterie. Zuletzt war der Jackpot am 30. Mai in Niedersachsen geknackt worden. Zu diesem Zeitpunkt wurden 17,6 Millionen Euro ausgezahlt. Zuletzt hatte in Bayern ein Spielteilnehmer den Jackpot am 9. Februar 2024 geknackt und 63,3 Millionen Euro abgeräumt.

Sechs weitere Hochgewinner

Bei der Ziehung am 17. Juni gibt es im zweiten Rang sechs weitere Tipper, die sechsstellige Gewinnbeträge erzielten: Jeweils 245.810,90 Euro gehen nach Hessen, Schleswig-Holstein (4 x) und Island.

Nächste Ziehung am Freitag

Am Freitag (20. Juni) startet der Eurojackpot erneut bei zehn Millionen Euro in die nächste Jackpotphase. Weitere Informationen gibt es in allen Lotto-Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de.

