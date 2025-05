Eurojackpot

Rekord: 120 Mio. Euro in Baden-Württemberg gewonnen/Weitere Millionäre in der Gewinnklasse 2

Bild-Infos

Download

Münster (ots)

Der erste Rang bei der europäischen Lotterie Eurojackpot wurde bei der Ziehung am Freitag, 9. Mai, getroffen. Ein Tipper aus Baden-Württemberg erhält 120 Millionen Euro. Dabei handelt es sich um einen Rekordgewinn für das Bundesland. Weitere Millionäre und Hochgewinner gibt es in den Gewinnklassen 2 und 3.

So lässt sich der Frühlingsmonat Mai noch um einiges mehr genießen: Eine Einzelperson oder Tippgemeinschaft hat am Freitagabend (9. Mai) den Eurojackpot im ersten Rang getroffen. Für die korrekt vorhergesagten Gewinnzahlen 1, 5, 27, 36 und 43 sowie den beiden Eurozahlen 5 und 9 wird nun der MEGA-Jackpot ausgezahlt: 120.000.000 Euro gehen nach Baden-Württemberg. Damit wird wohl nicht nur der Mai, sondern noch viele weitere zu echten Wonnemonaten für den oder die Gewinner.

Rekordgewinn

Es ist das erste Mal, dass eine derartig hohe Gewinnsumme in Baden-Württemberg erzielt wurde. Der bisherige Rekordgewinn des süddeutschen Bundeslandes stammt von Oktober 2016 und lag bei 90 Millionen Euro.

Jüngste Jackpot-Gewinner

Zuletzt war der Eurojackpot am 25. März 2025 geknackt worden. Zu dem Zeitpunkt gingen rund 115,9 Millionen Euro nach Schweden. Dass ein Deutscher den richtigen Riecher in der ersten Gewinnklasse bewies, ist drei Monate her: Am 11. Februar räumte ein Spielteilnehmer aus Hessen den gut gefüllten Eurojackpot ab und erhielt 87,9 Millionen Euro.

Weitere Millionäre und Hochgewinner

Auch in der zweiten Gewinnklasse gab es bei der aktuellen Ziehung Tipper mit einem glücklichen Händchen: Fünf Spielteilnehmer aus Niedersachsen, Norwegen, Estland, Finnland und der Slowakei werden ebenfalls zu Millionären und erhalten jeweils 4.846.236,80 Euro. Da der Jackpot bei 120 Millionen Euro gedeckelt ist, hatte sich in der Ziehung am Freitag ein weiterer Jackpot in Höhe von rund 21 Millionen Euro in der zweiten Gewinnklasse gebildet.

Insgesamt zwölf Tipper aus Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen (2x), Nordrhein-Westfalen (4x), Sachsen, Norwegen, Spanien und Finnland können dank ihrer Treffer im dritten Rang ihren Kontostand mit jeweils 188.506,80 Euro aufbessern.

Nächste Ziehung am 13. Mai

Auch wenn der Topf gerade geleert wurde - auf einen zweistelligen Millionengewinn können Spielteilnehmer weiterhin hoffen. Denn der Eurojackpot startet am kommenden Dienstag (13. Mai) wieder mit zehn Millionen Euro im obersten Rang (Jackpot-Chance 1 : 140 Mio.). Weitere Informationen gibt es in allen Lotto-Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de.

Original-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuell