Eurojackpot: 120 Millionen Euro noch zu haben

Weiterhin dreistelliger Millionengewinn im ersten und rund 21 Millionen Euro im zweiten Rang

Münster (ots)

Der Mega-Jackpot von 120 Millionen Euro wurde nicht geknackt und geht in die zweite Runde: Am kommenden Freitag (9. Mai) besteht die nächste Chance auf einen dreistelligen Millionengewinn. In Gewinnklasse 2 warten rund 21 Millionen Euro. Glückliche Millionäre und Hochgewinner gab es bei der gestrigen Dienstagsziehung (6. Mai) jedoch im zweiten und dritten Rang.

Der Traum auf 120 Millionen Euro kann weitergehen: Bei der Ziehung der Lotterie Eurojackpot am vergangenen Dienstag (6. Mai) wurden die Gewinnzahlen 1, 21, 22, 46 und 49 sowie den beiden Eurozahlen 9 und 10 ermittelt. Unter den abgegebenen Tipps in den 19 teilnehmenden europäischen Ländern gab es allerdings keinen Volltreffer.

Die gute Nachricht: Drei Spielteilnehmer konnten die richtigen Zahlen in der zweiten Gewinnklasse (fünf Gewinnzahlen plus eine Eurozahl) vorweisen und wurden damit zu Millionären. Sie stammen aus Niedersachsen, Schleswig-Holstein sowie Dänemark und erhalten jeweils 6.061.762,90 Euro. Über einen Treffer im dritten Rang (fünf Gewinnzahlen) freuten sich neun Tipper aus Baden-Württemberg, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen (2x), Rheinland-Pfalz (2x), Schweden, Dänemark und den Niederlanden. Jeweils 202.446,30 Euro werden demnächst ihren Konten gutgeschrieben.

Überlauf in den zweiten Rang

Die Maximalsumme von 120 Millionen Euro wirkt sich auch positiv auf die zweite Gewinnklasse aus: Da der Jackpot gedeckelt ist, bildet sich durch den Überlauf im zweiten Rang ebenfalls eine hohe Gewinnsumme. Rund 21 Millionen Euro können mit fünf richtigen Gewinnzahlen und einer passenden Eurozahl gewonnen werden. Die Chance auf einen Treffer liegt hier bei 1 : 7 Millionen.

Nächste Ziehung am Freitag

Alle Spielteilnehmer aus den 19 teilnehmenden Ländern haben am kommenden Freitag erneut die Chance, den Mega-Jackpot von 120 Millionen Euro oder die Gewinnklasse 2 mit rund 21 Millionen Euro zu knacken. Weitere Informationen zur Lotterie Eurojackpot gibt es in allen Lotto-Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de.

