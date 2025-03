Eurojackpot

Eurojackpot: 115 Millionen Euro gehen nach Schweden

Eurojackpot 13 Jahre alt

Bild-Infos

Download

Münster (ots)

Drei Tage nach dem 13. Geburtstag der Lotterie Eurojackpot - Start der europäischen Lotterie war am 23. März 2012 - herrscht große Freude in Schweden. Denn bei der gestrigen Ziehung in Helsinki wurde der oberste Rang getroffen. Weitere Hochgewinne gibt es in den Gewinnklassen 2 und 3.

Sieben Richtige

Ein schwedischer Spielteilnehmer hatte die richtigen Zahlen: 3, 11, 30, 35 und 50 sowie die beiden Eurozahlen 4 und 5 standen auf seinem Eurojackpot-Spielschein, daher gehen nun 115.874.580,60 Euro nach Schweden. Rekord! Das ist der bisher höchste erzielte Eurojackpotgewinn in dem skandinavischen Land. Der jüngste Treffer im ersten Rang liegt erst rund fünf Wochen zurück. Am 14. Februar gewann ein Tipper aus Norwegen zehn Millionen Euro. In Schweden wurde der Jackpot zuletzt 2024 geknackt: Am 26. Juli 2024 wurden dort rund 21,3 Millionen Euro ausgezahlt.

13. Geburtstag der Lotterie

Ein Jackpotgewinn in dieser Größenordnung ist sicherlich ein außerordentlicher Grund zum Feiern für den Spielteilnehmer aus Schweden. Aber auch für Eurojackpot ist diese Woche eine besondere: Die Lotterie wurde am vergangenen Sonntag 13 Jahre alt. Am 23. März 2012 fand die erste Ziehung im finnischen Helsinki statt. Zu diesem Zeitpunkt mit sieben europäischen Ländern gestartet, können inzwischen 19 europäische Nationen mit 34 staatlichen Gesellschaften Eurojackpot spielen. Über 600 Millionäre und weit mehr als 4.600 Hochgewinner mit sechsstelligen Summen verdanken Eurojackpot inzwischen lebensveränderndes Glück.

Weitere Hochgewinne

So auch am Dienstag (25. März): Gleich 13 weitere Tipper erreichten bei der aktuellen Ziehung die Gewinnklassen zwei und drei. Dies bedeutet Hochgewinne im sechsstelligen Bereich. Im zweiten Rang erhalten Tipper aus Bayern (2), Berlin, Dänemark und Polen (2) jeweils 461.160,30 Euro. In der dritten Klasse freuen sich sieben weitere Spielteilnehmer aus Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Norwegen (2), Schweden und Polen über jeweils 222.919,70 Euro.

Nächste Chance am Freitag

Die nächste Chance auf einen Gewinn bei Eurojackpot wartet bereits am kommenden Freitag (28. März). Dann startet der Jackpot wieder mit zehn Millionen Euro. Weitere Informationen gibt es in allen Lotto-Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de.

Original-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuell