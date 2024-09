Liquidity Group

Habyt erhält eine Finanzierung in Höhe von 40 Millionen EUR von Mars Growth Capital, der Liquidity Group und MUFG

Berlin (ots/PRNewswire)

Führendes Unternehmen für flexiblen Wohnungsbau setzt seine globale Expansion fort und hat Spielraum, um die Beziehung zu Liquidity langfristig auszubauen

Habyt, der weltweit führende Anbieter von flexiblen Lebensräumen, gab heute den erfolgreichen Abschluss einer Finanzierung in Höhe von 40 Millionen EUR bekannt, die von Mars Growth Capital, einem Joint Venture von MUFG und der Liquidity Group, angeführt wurde. Dieses neue Kapital wird entscheidend dazu beitragen, die ehrgeizige Expansionsstrategie von Habyt zu unterstützen, vor allem durch gezielte Übernahmen, die darauf abzielen, die Führungsposition des Unternehmens in wichtigen Regionen zu festigen.

Habyt wurde 2017 in Berlin gegründet und ist einer der weltweit führenden Anbieter von Co-Living-Lösungen für flexible und bequeme Wohnmöglichkeiten, die von Wohngemeinschaften bis hin zu Einzimmerwohnungen reichen und sowohl Kurz- als auch Langzeitaufenthalte umfassen. Das Portfolio des Unternehmens umfasst rund 30.000 Wohneinheiten in mehr als 50 Städten auf drei Kontinenten, darunter die Vereinigten Staaten, Europa und Asien.

„Mit diesem frischen Kapital sind wir gut aufgestellt, um strategische Geschäfte abzuschließen, die unsere Präsenz in Schlüsselmärkten stärken und unsere langfristige Rentabilität steigern werden", sagte Luca Bovone, Gründer und Geschäftsführer von Habyt. „Flexibles Wohnen ist natürlich ein Modell, das mit nachhaltigem finanziellem Wachstum einhergeht und weltweit gefragte Lösungen in städtischen Umgebungen bietet. Während des gesamten Prozesses waren wir immer wieder beeindruckt von der schnellen Umsetzung und dem datengesteuerten Ansatz der Liquidity Group in der Due-Diligence-Phase."

Die jüngste Finanzierung unterstreicht das beeindruckende jährliche Wachstum des Nettoumsatzes von Habyt und den klaren Weg zu einem positiven Cashflow, mit dem Ziel, in diesem Jahr die Rentabilität auf Gruppenebene zu erreichen, sowie die starke Investorenbasis, die aus den größten Risikokapitalgebern Europas besteht. Das Unternehmen möchte außerdem EBITDA-generierende Portfolios in die Gruppe aufnehmen und führt derzeit Gespräche mit mehreren Zielunternehmen, um bis Ende des Jahres mindestens eine Transaktion abzuschließen.

„Die starke Wirtschaftlichkeit der Einheiten und das skalierbare Modell von Habyt haben sich als bedeutende Disruptoren auf dem globalen Vermietungsmarkt erwiesen", sagte Justin Langen, Direktor für Europa bei der Liquidity Group. „Da Mars und Liquidity ihre Präsenz in Deutschland und ganz Europa weiter ausbauen, freuen wir uns auf den Beginn einer unserer Meinung nach langfristigen Investitionspartnerschaft und hoffen, eine kontinuierliche Rolle bei Habyts Streben nach nachhaltiger Rentabilität zu spielen."

Angesichts des anhaltenden Wachstumspotenzials in Deutschland und ganz Europa bleibt Liquidity bestrebt, die Chancen in der Region zu nutzen. Die Transaktion im Rahmen des Liquidity's Mars Unicorn Fund unterstreicht das starke Engagement des Unternehmens auf dem deutschen Markt und ist bereits die zweite bedeutende Transaktion in diesem Land in diesem Jahr.

Informationen zu Habyt

Habyt ist das weltweit größte Unternehmen für flexibles Wohnen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, jedem Menschen überall Zugang zu Wohnraum zu verschaffen. Das Unternehmen wurde mit der einfachen Idee gegründet, dass Einfachheit das Beste ist, wenn es darum geht, eine Wohnung zu finden. Habyt hat den Prozess der Wohnungssuche für Mieter und Vermieter mit einem digitalen Ansatz standardisiert, der barrierefreie Lösungen bietet. Das Unternehmen wurde 2017 von Luca Bovone gegründet und ist mittlerweile weltweit tätig. Heute umfasst das Portfolio von Habyt über 30.000 Einheiten in 50 Städten und unterstützt jedes Jahr Tausende von Kunden. Habyt wird von Investoren wie Korelya Capital, Capmont, P101, Vorwerk Ventures, Exor, Burda Principal Investments, Norwest, Endeavor Catalyst, HV Capital, Kinnevik, Picus, Mitsubishi Estate und Inveready unterstützt.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.habyt.com/

Informationen zur Liquidity Group:

Die Liquidity Group ist das weltweit führende KI-gesteuerte, technologiegestützte Unternehmen für die Verwaltung von Finanzanlagen. Mit einem verwalteten Vermögen von 2,5 Milliarden US-Dollar in Fonds, die sich auf Nordamerika, den asiatisch-pazifischen Raum, Europa und den Nahen Osten konzentrieren, ist die Liquidity Group weltweit tätig und unterhält Niederlassungen in London, New York, Singapur, Tel Aviv, Abu Dhabi und San Francisco. Die patentierte Technologie des Unternehmens für maschinelles Lernen und Entscheidungswissenschaft ermöglicht es ihm, mehr Kapital durch mehr Geschäfte schneller einzusetzen als jedes andere Unternehmen in der Geschichte der Kapitalmärkte, wodurch es sich als der am schnellsten wachsende Anbieter von Kredit- und Eigenkapitalfinanzierungen für Mid-Market- und Late-Stage-Unternehmen etabliert hat. Die Liquidity Group wird von führenden globalen Finanzinstituten unterstützt, darunter Japans größte Bank, MUFG, Spark Capital und Apollo Asset Management. Weitere Informationen finden Sie unter www.liquiditygroup.com.

Informationen zu Mars Growth Capital

MARS Growth Capital, ein Joint Venture zwischen MUFG und der Liquidity Group, bietet fortschrittliche Finanzierungslösungen für Fintech-, SaaS- und E-Commerce-Unternehmen in Südostasien, dem pazifischen Raum und Europa. MARS nutzt die KI und das maschinelle Lernen der Liquidity Group und bietet Kredit- und Eigenkapitalfinanzierungen in Höhe von 3 bis 100 Millionen US-Dollar für Technologieunternehmen im mittleren Marktsegment, in der Spätphase und vor dem Börsengang an. Weitere Informationen finden Sie unter MarsGrowthCapital.com.

Original-Content von: Liquidity Group, übermittelt durch news aktuell