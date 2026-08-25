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US Open 2026: SPORTEUROPE.TV überträgt den Grand Slam live und ohne Abo

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München (ots)

SPORTEUROPE.TV hält die exklusiven Live-Rechte im DACH-Raum und setzt auf flexibles Pay-TV-Modell mit Tages- und Eventpässen

SPORTEUROPE.TV überträgt die US Open 2026 live in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Als digitaler Sport-TV-Anbieter setzt SPORTEUROPE.TV dabei auf ein flexibles Pay-TV-Modell ohne langfristiges Abonnement: Neben einem All-Access-Pass sind einzelne Turniertage als Tagespass verfügbar.

Bereits diese Woche im Rahmen der Fan Week zeigt SPORTEUROPE.TV unter anderem die Qualifikation, Mixed Doubles, das Federer Showmatch und "Stars of the Open". Die Fan Week ist für alle Zuschauer kostenlos. Ab dem 30. August werden sämtliche Einzelmatches der Damen und Herren als eigene Livestreams übertragen.

Begleitet wird die Berichterstattung von einem hochkarätigen Tennis-Team mit Boris Becker und Matthias Stach sowie unter anderem Barbara Rittner, Nicky Geuer und Dennis Heinemann.

Die diesjährige US-Open-Berichterstattung wird unter anderem von BarmeniaGothaer, BETT1 und schauinsland-reisen unterstützt.

Die Übertragungen sind über www.sporteurope.tv, im Mobile Web sowie über die SPORTEUROPE.TV Apps auf Smartphone, Tablet und Smart-TV verfügbar. Livestreams der Fan Week sind zudem auf Twitch zu sehen, Highlights werden über YouTube bereitgestellt.

Über SPORTEUROPE.TV

SPORTEUROPE.TV ist eine der führenden digitalen Sportplattformen Europas und bietet Fans Zugang zu Live-Sport, Highlights, exklusiven Inhalten und innovativen Streaming-Erlebnissen. Der Fokus liegt zunächst auf den Kernmärkten Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH), während das Unternehmen seine internationale Präsenz kontinuierlich ausbaut.

Mit einem Portfolio von mehr als 70 Sportarten - vom Nachwuchs- und Breitensport bis hin zu internationalen Spitzenwettbewerben - verbindet SPORTEUROPE.TV etablierte Premium-Events wie die US Open mit einer einzigartigen Vielfalt an Sportinhalten. Dabei setzt die Plattform bewusst auf flexible Pay-per-View-Modelle und Event-Tickets als attraktive Alternative zu klassischen langfristigen Abonnements und ermöglicht Sportfans so einen einfachen und bedarfsgerechten Zugang zu den Sportereignissen, die sie wirklich sehen möchten.

Durch langfristige Partnerschaften mit internationalen Rechtehaltern, Sportverbänden und Premium-Marken entwickelt SPORTEUROPE.TV die nächste Generation digitaler Sportmedien - innovativ, flexibel und konsequent auf die Bedürfnisse moderner Sportfans ausgerichtet.

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