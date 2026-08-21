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Startschuss für die Volleyball-EM 2026: Frauen und Männer live auf SPORTEUROPE.TV

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München (ots)

Europas Volleyball-Elite kämpft in den kommenden Wochen um die kontinentalen Titel: Heute beginnt die Volleyball-Europameisterschaft der Frauen, ehe am 9. September auch die Männer in ihr EM-Turnier starten. SPORTEUROPE.TV überträgt die Spiele beider Europameisterschaften im Livestream.

Den Auftakt machen die Frauen, deren Europameisterschaft vom 21. August bis 6. September in der Türkei, Tschechien, Aserbaidschan und Schweden ausgetragen wird. Insgesamt 24 Nationalmannschaften treten in vier Vorrundengruppen an. Die deutsche Mannschaft spielt in Gruppe A und trifft dort auf Slowenien, Lettland, Ungarn, Gastgeber Türkei und Polen.

Für das deutsche Team beginnt das Turnier am 22. August gegen Slowenien. Bereits in der Gruppenphase warten mit der Türkei und Polen zwei weitere namhafte Gegner. Die Entscheidung um den EM-Titel fällt am 6. September in Istanbul.

Männer-EM startet am 9. September

Nur wenige Tage später beginnt die Europameisterschaft der Männer. Vom 9. bis 26. September treten ebenfalls 24 Nationalmannschaften an. Gespielt wird in Italien, Bulgarien, Finnland und Rumänien, bevor am 26. September in Mailand der neue Europameister feststeht.

Damit stehen ab Ende August und über weite Teile des Septembers insgesamt 152 EM-Partien bei den beiden Wettbewerben auf dem Programm.

Die Volleyball-Europameisterschaften der Frauen und Männer sind auf SPORTEUROPE.TV im Livestream verfügbar. Einzelne Spiele können per Pay-per-View für 6,90 Euro abgerufen werden. Für die Frauen- und Männer-EM ist jeweils ein eigener Turnierpass für 19,90 Euro erhältlich. Der Kombipass für beide Europameisterschaften kostet 24,90 Euro und umfasst sämtliche Spiele der Frauen- und Männer-EM.

Weitere Informationen unter:

https://aktionen.sporteurope.tv/volleyball-em

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