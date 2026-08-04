INTERHYP AG

Ingo Foitzik wird neuer Interhyp-CSO

München (ots)

Ingo Foitzik übernimmt ab dem 01. Oktober den Posten des Chief Sales Officer (CSO) der Interhyp AG. Er verantwortet damit künftig den gesamten Vertrieb, von der Kundengewinnung, der Beratung im Privatkundengeschäft und dem Prohyp-Partnergeschäft bis hin zum Produktpartnermanagement. Jörg Utecht, Vorstandsvorsitzender der Interhyp AG, hatte den CSO-Posten zu Beginn des Jahres interimistisch übernommen und wird sich künftig wieder auf seine Rolle als CEO des Unternehmens konzentrieren.

Ingo Foitzik war zuvor mehr als 20 Jahre in unterschiedlichen Positionen bei CHECK24 tätig, zuletzt als Geschäftsführer der CHECK24 Vergleichsportal Baufinanzierung GmbH.

"Mit Ingo Foitzik kommt ein ausgewiesener Vertriebsexperte zur Interhyp, der uns mit seinem tiefen Verständnis für Kundinnen und Kunden, seiner Leidenschaft für die Aufgabe und seiner herausragenden Expertise in der Baufinanzierung wichtige Impulse geben wird", so Jörg Utecht.

"Ich freue mich sehr auf die neuen Aufgaben bei der Interhyp und vor allem freue ich mich auf die Menschen", ergänzt Ingo Foitzik. "Mich begeistert, wie bei der Interhyp gearbeitet wird und ich bin stolz darauf, schon bald meinen Teil zur Erfolgsgeschichte dieses Unternehmens beitragen zu können. Mein Anspruch ist es, den Vertrieb der Interhyp gemeinsam mit den Teams weiterzuentwickeln, um künftig noch mehr Menschen bei der wichtigsten finanziellen Entscheidung ihres Lebens zu begleiten".

Über Interhyp

Die Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für private Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt an die Endkundinnen und -kunden richtet, und Prohyp, die sich an Einzelvermittlerinnen und -Vermittler und institutionelle Partner wendet, hat das Unternehmen 2025 ein Finanzierungsvolumen von 26,4 Milliarden Euro erfolgreich bei seinen über 500 Finanzierungspartnern platziert. Dabei verbindet die Interhyp Gruppe die vielfach ausgezeichnete Kompetenz ihrer Finanzierungsspezialistinnen und -spezialisten mit der Leistungsfähigkeit der eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform HOME sowie kundenorientierten Digitalangeboten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt rund 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist an über 140 Standorten persönlich vor Ort für ihre Kundinnen und Kunden und Partner präsent.

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