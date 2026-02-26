PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von R+V Infocenter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

R+V Infocenter

Gefährlich: Vogelnest auf dem Schornstein

Wiesbaden (ots)

Hunderttausende Vogelpaare suchen im Frühjahr einen Nistplatz. Dohlen wählen dabei gerne Schornsteine zum Brüten - und verstopfen den Abzug mit Nistmaterial. Das ist eine tödliche Gefahr für die Hausbewohner, warnt das Infocenter der R+V Versicherung.

Die Suche nach einem Nistplatz beginnt bei den Dohlen in der Regel nach dem Frost, also noch während der Heizperiode. Schornsteine von Kaminöfen oder Gasthermen sind ein attraktiver Zufluchtsort für sie - gut geschützt und hoch oben. Doch das kann für die Hausbewohner schlimme Folgen haben. "Wenn die Vögel den Abzug mit Zweigen, Moos, Papier und Plastiktüten verstopfen, können Abgase nicht mehr richtig abziehen. Die sammeln sich dann im Wohnraum, ohne dass man es merkt", sagt Torge Brüning, Brandschutzexperte bei der R+V Versicherung. "Kohlenmonoxid etwa ist geruchlos, aber hochgiftig. Schon geringe Mengen können tödlich sein."

Deshalb sollten Hausbesitzer im Frühjahr besonders aufmerksam sein. Erste Anzeichen für einen möglichen Nestbau: Die Dohlen sitzen auf dem Dach oder kreisen über dem Haus. Zudem sind meist mehrere Häuser in einer Gegend betroffen - die schwarz-grauen Vögel nisten gerne in der Nähe zu Artgenossen.

Vorsichtsmaßnahmen ergreifen

Grundsätzlich sollte der Schornsteinfeger einmal im Jahr den Abzug auf Nistmaterial prüfen, am besten vor der Heizsaison. Wer den Rabenvögeln gar nicht erst den Zugang zu seinem Schornstein ermöglichen möchte, kann ihn mit einem Dohlengitter abdecken. Eine zusätzliche Absicherung ist ein CO-Melder im Wohnraum. "Dieser funktioniert ähnlich wie ein Rauchmelder. Er reagiert auch auf geruchslose Gase und warnt so rechtzeitig vor Kohlenmonoxid", sagt R+V-Experte Brüning.

Weitere Tipps des R+V-Infocenters:

  • CO-Melder sollten auf Kopfhöhe platziert sein, nicht direkt an der Decke oder in der Nähe von Zugluft. Auch regelmäßiges Testen ist wichtig.
  • Nester niemals während der Brutzeit entfernen, sondern den Schornsteinfeger oder die örtliche Naturschutzbehörde informieren.
  • Wer Dohlen eine Brutmöglichkeit anbieten möchte, kann spezielle Nistkästen anbringen. Am besten vorher erkundigen, wo das sinnvoll ist.

Pressekontakt:

R+V-Infocenter
06172/9022-131
ruv-infocenter@arts-others.de
http://infocenter.ruv.de

Original-Content von: R+V Infocenter, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von R+V Infocenter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: R+V Infocenter
Weitere Storys: R+V Infocenter
Alle Storys Alle
  • 19.02.2026 – 11:30

    Gefahr für spielende Kinder: Wenn TV-Geräte umkippen

    Wiesbaden (ots) - Kantenschutz an Möbelecken, verschließbare Schubladen, abgedeckte Steckdosen: Eltern von kleinen Kindern richten ihre Wohnung meist kindersicher ein. Doch auch Flachbildfernseher stellen eine Gefahr dar - sie können umkippen und den Nachwuchs schwer verletzen. Darauf macht das Infocenter der R+V Versicherung aufmerksam. Moderne Flachbildfernseher sind groß, aber oft erstaunlich leicht - und dadurch ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 11:30

    Promillegrenze bei E-Scooter-Fahrten

    Wiesbaden (ots) - Die fünfte Jahreszeit ist da, in den närrischen Hochburgen verwandeln sich Straßen, Kneipen und Säle in bunte Partyzonen. E-Scooter wirken da oft wie die perfekten Fortbewegungsmittel. Doch Vorsicht: Wer Alkohol getrunken hat, sollte sie stehen lassen. Denn für E-Scooter gelten die gleichen Promillegrenzen wie fürs Auto. Darauf macht das Infocenter der R+V Versicherung aufmerksam. An den tollen ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 10:20

    Elektrogeräte erhöhen Brandgefahr im Haushalt

    Wiesbaden (ots) - Elektrizität verursacht fast jeden dritten Brand in Gebäuden. Auslöser sind häufig elektrische Geräte, warnt das Infocenter der R+V-Versicherung. Die gute Nachricht: Das Risiko für einen Elektrobrand im Haushalt lässt sich senken. Zu den häufigsten Brandverursachern im Haushalt gehören Kühlgeräte, Wäschetrockner, Mehrfachsteckdosen und Geschirrspüler. Schuld können Kurzschlüsse oder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren