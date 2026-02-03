R+V Infocenter

Elektrogeräte erhöhen Brandgefahr im Haushalt

Wiesbaden (ots)

Elektrizität verursacht fast jeden dritte Brand in Gebäuden. Auslöser sind häufig elektrische Geräte, warnt das Infocenter der R+V-Versicherung. Die gute Nachricht: Das Risiko für einen Elektrobrand im Haushalt lässt sich senken.

Zu den häufigsten Brandverursachern im Haushalt gehören Kühlgeräte, Wäschetrockner, Mehrfachsteckdosen und Geschirrspüler. Schuld können Kurzschlüsse oder defekte Kabel sein, doch auch Überhitzungen und fehlerhafte Anschlüsse bergen Gefahren. Zudem sind viele Geräte zwar jahrelang in Betrieb - werden aber nicht richtig gepflegt. "Darum kommt es immer wieder zu Bränden, die sich häufig vermeiden lassen", sagt Torge Brüning, Brandschutzingenieur bei der R+V Versicherung.

Gefährlich: Mehrfachstecker koppeln

Ein sensibler Bereich ist die Verbindung zum Stromnetz. Gequetschte oder geknickte Stromkabel etwa können überhitzen. "Darauf sollte man auch achten, wenn ein Gerät an einen anderen Ort gestellt wird", rät R+V-Experte Brüning. Ungenutzt gehören Elektrogeräte gar nicht ans Stromnetz, auch nicht im Stand-By-Modus. Denn dann stehen sie weiter unter Strom.

Mehrfachsteckdosen sind in der Regel für höchstens 3.500 Watt ausgelegt - und allein ein Toaster braucht rund 1.500 Watt. Wird zu viel Leistung angeschlossen, kann ein Kabelbrand entstehen. Noch gefährlicher ist es, zwei oder gar drei Mehrfachsteckdosenleisten hintereinander zu verwenden. "Die Leistungsgrenze bleibt bei 3.500 Watt, die Leistung addiert sich bei mehreren Steckdosen also nicht", erklärt Torge Brüning.

Sachgerechte Nutzung schützt

Heizdecken, Bügeleisen und Lüfter sollten immer mit Sicherheitsabstand zu leicht brennbaren Materialien stehen. Bei Kühlschränken erhöhen dicke Eisschichten im Inneren oder abgedeckte Lüftungen die Brandgefahr. Dasselbe gilt für verdreckte Dunstabzugshauben oder das verstopfte Flusensieb des Wäschetrockners. "Zudem sollten die Geräte fachgerecht repariert oder ausgetauscht werden, wenn sie überaltert oder defekt sind", sagt Brüning.

Weitere Tipps des R+V-Infocenters:

Um Hitzestaus oder Überhitzungen zu vermeiden, sollte jedes Elektrogerät ausreichend Luftraum haben.

Elektrogeräte nur dann in Abwesenheit laufen lassen, wenn der Hersteller das so vorsieht.

Lithium-Ionen-Akkus führen inzwischen die Liste der Brandverursacher durch Elektrizität an. Sie sollten nicht unbeaufsichtigt und immer auf einer feuerfesten Unterlage geladen werden. Ebenfalls wichtig: Original-Ladegerät verwenden.

Bei einem Wohnungsbrand kommt in der Regel die Hausratversicherung für Schäden am Hab und Gut auf.

Original-Content von: R+V Infocenter, übermittelt durch news aktuell