PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von R+V Infocenter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

R+V Infocenter

Vorsicht Frostschäden: Wenn Scherben Pech bringen

Wiesbaden (ots)

Pflanzen am Balkongeländer oder außen auf einer Fensterbank sind auch im Winter ein schöner Blickfang. Doch viele Blumentöpfe sind frostempfindlich und können bei Minusgraden kaputtgehen. Kommt es durch herabfallende Scherben zu Schäden oder Verletzungen, stellt sich die Frage nach der Haftung. Darauf macht das Infocenter der R+V Versicherung aufmerksam.

Kommt der Frost, können Pflanzgefäße aus Ton, Keramik oder Plastik schnell platzen oder reißen. Denn im Blumentopf staut sich oft Wasser, das bei Minusgraden gefriert und sich ausdehnt. Fallen dann Teile herab, könne diese gefährlich für Passanten und geparkte Autos werden. "Führen Scherben zu Verletzungen oder Beschädigungen, sind die Besitzer unter Umständen haftbar", sagt Benny Barthelmann, Haftpflichtexperte bei der R+V Versicherung.

Rutschige Flächen vermeiden

Dasselbe gilt, wenn Wasser aus den Pflanzgefäßen auf den Gehweg tropft und sich rutschige Eisflächen bilden. "Hier gilt die Verkehrssicherungspflicht: Wer Blumentöpfe draußen platziert, muss dafür sorgen, dass davon keine Gefahr ausgeht", erklärt R+V-Experte Barthelmann.

Doch was ist, wenn es doch zu Schäden oder Verletzungen kommt? "Es hängt vom Einzelfall ab, ob Anspruch auf Schadenersatz besteht. Falls ja, springt eine private Haftpflichtversicherung ein", erklärt Barthelmann. Er rät Pflanzenfans, empfindliche Gefäße im Winter im Hausflur, im Keller oder in der Garage aufbewahren. Eine sichere Alternative sind zudem Töpfe aus frostfesten Materialien: etwa spezielle Kunststoffe oder Keramik, Metall oder Fiberglas.

Weitere Tipps des R+V-Infocenters:

  • Überschüssiges Gieß- oder Regenwasser muss gut ablaufen können. Ein kleines Abflussloch im Topf reicht oft nicht aus. Wichtig: Das Wasser sollte nicht auf Gehwege oder andere Balkone tropfen, um Eisbildung oder Schäden vorzubeugen.
  • Hilfreich ist es, wenn die Töpfe auf Füßen oder Holzleisten stehen. So kann das Wasser besser ablaufen und der Topfboden gefriert nicht so schnell.
  • Am Balkongeländer sollten alle Gefäße sturm- und bruchsicher befestigt sein. Es gibt spezielle Halterungen, damit sie bei Wind nicht verrutschen.
  • Pflanzgefäße müssen regelmäßig auf Risse und Wasserstau hin kontrolliert werden.

Pressekontakt:

R+V-Infocenter
06172/9022-131
ruv-infocenter@arts-others.de
http://infocenter.ruv.de

Original-Content von: R+V Infocenter, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von R+V Infocenter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: R+V Infocenter
Weitere Storys: R+V Infocenter
Alle Storys Alle
  • 06.01.2026 – 11:35

    Streusalz ist umweltschädlich - und mancherorts verboten

    Wiesbaden (ots) - Den angrenzenden Gehweg von Schnee und Eis befreien: Das ist Pflicht. Doch Streusalz darf dafür oft nur sehr eingeschränkt genutzt werden. In manchen Städten und Gemeinden ist es sogar ganz verboten. Wer trotzdem in den Eimer mit Streusalz greift, muss mit hohen Bußgeldern rechnen. Darauf macht das Infocenter der R+V Versicherung aufmerksam. Streusalz sorgt schnell für eisfreie Gehwege. Doch das ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 10:20

    Fettbrand: Silvester-Fondue mit Vorsicht genießen

    Wiesbaden (ots) - In vielen Haushalten kommt an Weihnachten oder Silvester ein Fondue auf den Tisch. Doch das Festessen kann in einer Katastrophe enden, wenn sich das heiße Fett selbst entzündet. Das Infocenter der R+V Versicherung warnt: Wird der Brand mit Wasser gelöscht, besteht sogar Explosionsgefahr - mit hohen Stichflammen. Während die letzten Vorbereitungen für den Silvesterabend laufen, wird in der Küche ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 10:10

    Weihnachtsgeschenke im Auto locken Diebe an

    Wiesbaden (ots) - Schnell die Geschenke auf die Rückbank des Autos legen und weiter geht's mit dem Weihnachtseinkauf: Eine solche Unachtsamkeit lockt Diebe an, warnt das Infocenter der R+V Versicherung. Deshalb sollten Tüten und Taschen außer Sicht verstaut werden - am besten im Kofferraum. Weihnachtsgeschenke sind auch für Diebe verlockend. Das sollten Verbraucher beim Weihnachtseinkauf immer im Blick behalten. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren