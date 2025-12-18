PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von R+V Infocenter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

R+V Infocenter

Fettbrand: Silvester-Fondue mit Vorsicht genießen

Wiesbaden (ots)

In vielen Haushalten kommt an Weihnachten oder Silvester ein Fondue auf den Tisch. Doch das Festessen kann in einer Katastrophe enden, wenn sich das heiße Fett selbst entzündet. Das Infocenter der R+V Versicherung warnt: Wird der Brand mit Wasser gelöscht, besteht sogar Explosionsgefahr - mit hohen Stichflammen.

Während die letzten Vorbereitungen für den Silvesterabend laufen, wird in der Küche nebenbei schon der Fonduetopf mit Öl oder Fett erwärmt: Eine gefährliche Idee - weil das Fett schnell zu heiß wird. "Dann kann es in Brand geraten, ganz ohne Zündquelle", sagt Jan Hohmann, Brandschutzingenieur bei der R+V Versicherung. Schwere Verletzungen oder Wohnungsbrände sind mögliche Folgen. Er rät deshalb, den Fonduetopf niemals unbeaufsichtigt auf dem Herd oder dem Stövchen stehen zu lassen und die Temperatur des Inhalts im Auge zu behalten. Sobald das Fett um den Kochlöffel Bläschen schlägt, ist es heiß genug.

Auf keinen Fall mit Wasser löschen

Kommt es zu einem Fettbrand, sind klassische Löschversuche sehr gefährlich: Schon eine kleine Menge Wasser kann eine heftige Reaktion mit Stichflammen auslösen. "Gelangt Wasser in sehr heißes Öl, verdampft es extrem schnell. Dadurch verteilt sich das heiße Öl fein zerstäubt und entzündet sich schlagartig. Die Folge ist eine Fettexplosion", erläutert R+V-Experte Hohmann. Besser sind ein passender trockener Deckel oder eine Löschdecke - das Feuer erstickt. Alternativ kann auch ein Löschspray der Brandklasse F verwendet werden.

Weitere Tipps des R+V-Infocenters:

  • Der Topf mit dem heißen Fett sollte immer kippsicher auf einer feuerfesten Unterlage stehen. Am besten füllt man den Fonduetopf nur etwa zur Hälfe mit Fett, um heiße Spritzer zu vermeiden.
  • Den Kopf nicht über heißes Fett halten. Kochhandschuhe schützen Hände und Arme vor Fettspritzern.
  • Heißes Fett oder Öl nie mit kaltem auffüllen. Keine nassen Lebensmittel oder eisgekühlten Zutaten ins heiße Öl geben. Das ist genauso gefährlich wie Wasser.
  • Generell ist Brennpaste als Hitzequelle wesentlich sicherer als der leichtentzündliche Spiritus. Am sichersten sind Elektro-Fondues.
  • Fondue-Fett gehört in den Hausmüll, nicht in den Abfluss.

Pressekontakt:

R+V-Infocenter
06172/9022-131
ruv-infocenter@arts-others.de
http://infocenter.ruv.de

Original-Content von: R+V Infocenter, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von R+V Infocenter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: R+V Infocenter
Weitere Storys: R+V Infocenter
Alle Storys Alle
  • 09.12.2025 – 10:10

    Weihnachtsgeschenke im Auto locken Diebe an

    Wiesbaden (ots) - Schnell die Geschenke auf die Rückbank des Autos legen und weiter geht's mit dem Weihnachtseinkauf: Eine solche Unachtsamkeit lockt Diebe an, warnt das Infocenter der R+V Versicherung. Deshalb sollten Tüten und Taschen außer Sicht verstaut werden - am besten im Kofferraum. Weihnachtsgeschenke sind auch für Diebe verlockend. Das sollten Verbraucher beim Weihnachtseinkauf immer im Blick behalten. ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 10:41

    Irrläufer-Pakete: Nur bestellte Ware bezahlen

    Wiesbaden (ots) - Mehrere Millionen Pakete landeten zur Vorweihnachtszeit in deutschen Haushalten - doch nicht alle wurden wirklich bestellt. Solche Irrläufer muss man oft weder bezahlen noch zurückschicken. Darauf macht das Infocenter der R+V Versicherung aufmerksam. Für Verbraucher gilt: Wer nicht bestellte Ware erhält, kann meist selbst entscheiden, ob er sie behält, entsorgt oder zurückschickt. "Mit der reinen ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 09:57

    Kontaktlinsen bei Erkältung - riskant für die Augen

    Wiesbaden (ots) - Schnupfen, Husten, Fieber: Wer bei einer Erkältung Kontaktlinsen trägt, kann schwere Augenentzündungen davontragen. Deshalb besser eine Brille tragen, bis die Symptome abgeklungen sind, rät das Infocenter der R+V Versicherung. Überzeugte Kontaktlinsenträger verzichten ungern auf ihre gewohnten Sehhilfen - selbst bei einer heftigen Erkältung. Für die Augen kann das jedoch gefährlich werden. "Das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren