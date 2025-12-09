R+V Infocenter

Weihnachtsgeschenke im Auto locken Diebe an

Wiesbaden (ots)

Schnell die Geschenke auf die Rückbank des Autos legen und weiter geht's mit dem Weihnachtseinkauf: Eine solche Unachtsamkeit lockt Diebe an, warnt das Infocenter der R+V Versicherung. Deshalb sollten Tüten und Taschen außer Sicht verstaut werden - am besten im Kofferraum.

Weihnachtsgeschenke sind auch für Diebe verlockend. Das sollten Verbraucher beim Weihnachtseinkauf immer im Blick behalten. "Wichtig ist zum Beispiel, dass das Auto komplett verriegelt ist. Fenster oder Schiebedach sollten geschlossen sein, auch beim schnellen Gang zum Parkscheinautomaten", sagt Christine Gilles, Expertin für Sachversicherungen bei der R+V Versicherung. Werden teure Weihnachtsgeschenke aus dem offenen Wagen gestohlen, ist das in der Regel nicht über die Hausratversicherung abgedeckt.

Einbruch in Sekundenschnelle

Wichtig ist auch: Die Einkaufstaschen sollten nicht gut sichtbar im Auto liegen, beispielsweise auf der Rückbank. Gerade in der Vorweihnachtszeit sind in Innenstädten und Einkaufszentren Diebesbanden unterwegs. Ihnen genügt schon ein kurzer Blick ins Fahrzeug, um attraktive Beute zu erkennen. Im Handumdrehen ist eine Seitenscheibe eingeschlagen und das Weihnachtsgeschenk verschwunden. Besonders riskant ist es, wenn das Auto auf schlecht beleuchteten oder abgelegen Parkplätzen steht.

Kommt es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen zu einem Diebstahl, springt in manchen Fällen die Hausratversicherung ein. Hier lohnt sich ein Blick in den Vertrag. Voraussetzung ist dabei aber: Das Fahrzeug war verschlossen und die Bestohlenen haben Anzeige bei der Polizei erstattet. Oft sind die gestohlenen Gegenstände - vor allem Wertsachen - nur bis zu einem bestimmten Betrag abgesichert. "Deshalb sollten teure Geschenke besser nicht im Auto zwischengelagert werden", empfiehlt R+V-Expertin Gilles.

Weitere Tipps des R+V-Infocenters:

Das Auto möglichst auf gut einem beleuchteten und belebten Parkplatz abstellen.

Verpackungen von teuren Markenprodukten gehören auch aus dem Sichtfeld von Dieben und in den Kofferraum.

Handtaschen, Smartphones und andere Wertsachen gehören grundsätzlich nicht unbeaufsichtigt ins Auto.

Original-Content von: R+V Infocenter, übermittelt durch news aktuell