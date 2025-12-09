PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von R+V Infocenter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

R+V Infocenter

Weihnachtsgeschenke im Auto locken Diebe an

Wiesbaden (ots)

Schnell die Geschenke auf die Rückbank des Autos legen und weiter geht's mit dem Weihnachtseinkauf: Eine solche Unachtsamkeit lockt Diebe an, warnt das Infocenter der R+V Versicherung. Deshalb sollten Tüten und Taschen außer Sicht verstaut werden - am besten im Kofferraum.

Weihnachtsgeschenke sind auch für Diebe verlockend. Das sollten Verbraucher beim Weihnachtseinkauf immer im Blick behalten. "Wichtig ist zum Beispiel, dass das Auto komplett verriegelt ist. Fenster oder Schiebedach sollten geschlossen sein, auch beim schnellen Gang zum Parkscheinautomaten", sagt Christine Gilles, Expertin für Sachversicherungen bei der R+V Versicherung. Werden teure Weihnachtsgeschenke aus dem offenen Wagen gestohlen, ist das in der Regel nicht über die Hausratversicherung abgedeckt.

Einbruch in Sekundenschnelle

Wichtig ist auch: Die Einkaufstaschen sollten nicht gut sichtbar im Auto liegen, beispielsweise auf der Rückbank. Gerade in der Vorweihnachtszeit sind in Innenstädten und Einkaufszentren Diebesbanden unterwegs. Ihnen genügt schon ein kurzer Blick ins Fahrzeug, um attraktive Beute zu erkennen. Im Handumdrehen ist eine Seitenscheibe eingeschlagen und das Weihnachtsgeschenk verschwunden. Besonders riskant ist es, wenn das Auto auf schlecht beleuchteten oder abgelegen Parkplätzen steht.

Kommt es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen zu einem Diebstahl, springt in manchen Fällen die Hausratversicherung ein. Hier lohnt sich ein Blick in den Vertrag. Voraussetzung ist dabei aber: Das Fahrzeug war verschlossen und die Bestohlenen haben Anzeige bei der Polizei erstattet. Oft sind die gestohlenen Gegenstände - vor allem Wertsachen - nur bis zu einem bestimmten Betrag abgesichert. "Deshalb sollten teure Geschenke besser nicht im Auto zwischengelagert werden", empfiehlt R+V-Expertin Gilles.

Weitere Tipps des R+V-Infocenters:

  • Das Auto möglichst auf gut einem beleuchteten und belebten Parkplatz abstellen.
  • Verpackungen von teuren Markenprodukten gehören auch aus dem Sichtfeld von Dieben und in den Kofferraum.
  • Handtaschen, Smartphones und andere Wertsachen gehören grundsätzlich nicht unbeaufsichtigt ins Auto.

Pressekontakt:

R+V-Infocenter
06172/9022-131
ruv-infocenter@arts-others.de
http://infocenter.ruv.de

Original-Content von: R+V Infocenter, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von R+V Infocenter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: R+V Infocenter
Weitere Storys: R+V Infocenter
Alle Storys Alle
  • 02.12.2025 – 10:41

    Irrläufer-Pakete: Nur bestellte Ware bezahlen

    Wiesbaden (ots) - Mehrere Millionen Pakete landeten zur Vorweihnachtszeit in deutschen Haushalten - doch nicht alle wurden wirklich bestellt. Solche Irrläufer muss man oft weder bezahlen noch zurückschicken. Darauf macht das Infocenter der R+V Versicherung aufmerksam. Für Verbraucher gilt: Wer nicht bestellte Ware erhält, kann meist selbst entscheiden, ob er sie behält, entsorgt oder zurückschickt. "Mit der reinen ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 09:57

    Kontaktlinsen bei Erkältung - riskant für die Augen

    Wiesbaden (ots) - Schnupfen, Husten, Fieber: Wer bei einer Erkältung Kontaktlinsen trägt, kann schwere Augenentzündungen davontragen. Deshalb besser eine Brille tragen, bis die Symptome abgeklungen sind, rät das Infocenter der R+V Versicherung. Überzeugte Kontaktlinsenträger verzichten ungern auf ihre gewohnten Sehhilfen - selbst bei einer heftigen Erkältung. Für die Augen kann das jedoch gefährlich werden. "Das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren