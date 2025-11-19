PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von R+V Infocenter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

R+V Infocenter

Jeder dritte Deutsche hat Angst vor den Folgen von KI

Jeder dritte Deutsche hat Angst vor den Folgen von KI
  • Bild-Infos
  • Download

Wiesbaden (ots)

Insgesamt 32 Prozent der Deutschen befürchten, dass Künstliche Intelligenz (KI) die Gesellschaft gefährdet. Das ist ein Ergebnis der repräsentativen R+V-Studie "Die Ängste der Deutschen 2025". Außerdem macht sich jeder vierte Befragte Sorgen, dass seine Daten im Internet missbraucht werden.

KI - Chance oder Gefahr? "Ein bemerkenswerter Teil der Deutschen beobachtet die rasante Entwicklung der Künstlichen Intelligenz mit Sorge", sagt Studienleiter Grischa Brower-Rabinowitsch. Die neue Technologie verändert nicht nur Arbeitswelt und Alltag. Sie ermöglicht auch neue Formen von Einflussnahme - beispielsweise durch Desinformationskampagnen, die soziale Spannungen verstärken. Das spiegelt sich auch in den Sorgen der Bevölkerung wider. "Fast jeder dritte Deutsche hat große Angst, dass Künstliche Intelligenz unsere Gesellschaft gefährdet", berichtet Brower-Rabinowitsch. Das zeigt die repräsentative Studie "Die Ängste der Deutschen 2025", die im Sommer durchgeführt wurde. Unterschiede gibt es zwischen Ost- und Westdeutschland: Bei den Menschen im Osten ist die Angst vor den Folgen der KI mit 36 Prozent größer als bei denen im Westen (31 Prozent).

Aber auch beim Blick auf individuelle Risiken im digitalen Raum zeigen sich die Deutschen besorgt. "Die Menschen haben Angst, dass sie die Kontrolle über ihre persönlichen Daten verlieren und Opfer von Cyberkriminellen werden", sagt Studienleiter Brower-Rabinowitsch. Rund jeder vierte Deutsche (26 Prozent) befürchtet, dass seine Daten im Internet missbraucht werden. Bemerkenswert ist wieder der Blick auf die Befragungsergebnisse in Ost und West: Diese Furcht ist in Ostdeutschland ebenfalls stärker ausgeprägt als in Westdeutschland (Ost: 30 Prozent, West: 24 Prozent).

Über die Studie

"Die Ängste der Deutschen" befasst sich als einzige Studie seit mehr als drei Jahrzehnten mit den Sorgen der Bevölkerung. Dabei befragt das R+V-Infocenter jährlich in persönlichen Interviews rund 2.400 Männer und Frauen der deutschsprachigen Wohnbevölkerung im Alter ab 14 Jahren nach ihren größten politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und ökologischen Ängsten. Die repräsentative Umfrage findet immer im Sommer statt, die genannten Zahlen stammen aus der Befragung vom 12. Mai bis zum 22. Juli 2025. Weitere Ergebnisse der Studie "Die Ängste der Deutschen 2025" gibt es unter www.die-aengste-der-deutschen.de.

Pressekontakt:

R+V-Infocenter
06172/9022-131
ruv-infocenter@arts-others.de
http://www.die-aengste-der-deutschen.de

Original-Content von: R+V Infocenter, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von R+V Infocenter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: R+V Infocenter
Weitere Storys: R+V Infocenter
Alle Storys Alle
  • 12.11.2025 – 10:25

    E-Scooter: Im Herbst und Winter steigt das Unfallrisiko

    Wiesbaden (ots) - Der Herbst ist da - und mit ihm kalter Wind, schlechte Sicht und rutschige Straßen. Davon lassen sich viele E-Scooter-Fans nicht bremsen. Doch wenn Regen, Laub oder gar Schnee ins Spiel kommen, kann die Fahrt zur Rutschpartie werden, warnt das Infocenter der R+V Versicherung. Die Zahl der Unfälle mit E-Scootern steigt von Jahr zu Jahr. Viele davon passieren in der dunklen Jahreszeit. "Offenbar ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 10:15

    Auf eigenes Risiko: Bargeld unterm Kopfkissen

    Wiesbaden (ots) - Zwischen den Socken, in Keksdosen und unter Matratzen: Die Deutschen lieben ihr Bargeld - und horten große Mengen Scheine und Münzen zu Hause. Doch nach einem Einbruch ersetzt die Versicherung meist nur einen Bruchteil des Verlusts. Darauf macht das Infocenter der R+V Versicherung aufmerksam. Auch in Zeiten digitaler Bezahlmethoden vertrauen viele Deutsche weiterhin auf Bargeld. Die Bundesbank ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 10:05

    Nach dem Sport: erst Pause, dann Sauna

    Wiesbaden (ots) - Ob nach dem Krafttraining oder dem Tennismatch: Viele Freizeitsportler entspannen sich anschließend gerne in der Sauna oder im Dampfbad. Doch der schnelle Wechsel von der Sporthalle in die Hitze belastet den Körper enorm, warnt das Infocenter der R+V Versicherung. Grundsätzlich ist es gesund, nach dem Sport in die Sauna zu gehen. Denn die Wärme in der Sauna regt die Durchblutung und den Stoffwechsel ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren