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EU-Sommerakademie 2026 in Passau: Junge Menschen entwickeln Ideen für Europas Zukunft

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Passau (ots)

55 junge Menschen im Alter von 18 bis 30 Jahren aus Deutschland und Österreich nahmen vom 3. bis 6. August an der EU-Sommerakademie der Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments in Deutschland und Österreich in Passau teil. Vier Tage lang setzten sich die Teilnehmenden mit den Grundlagen der europäischen Demokratie auseinander, diskutierten aktuelle europapolitische Herausforderungen und entwickelten eigene Projektideen, um den europäischen Gedanken in ihrem persönlichen Umfeld weiterzutragen.

Bei einer Führung durch die KZ-Gedenkstätte Mauthausen setzten sich die Teilnehmenden mit der historischen Verantwortung Europas sowie der Bedeutung von Frieden, Demokratie und europäischen Werten auseinander. Ein Impulsvortrag an der Universität Passau zum Thema "EU-Erweiterung aus der Perspektive geostrategischer Überlegungen" beleuchtete aktuelle geopolitische Herausforderungen und Perspektiven der europäischen Integrationspolitik.

Ein weiteres wichtiges Fundament für die Entwicklung eigener Projekte in der Ideenwerkstatt der Sommerakademie war der Austausch mit den Europaabgeordneten Birgit Sippel (SPD/S&D) und Helmut Brandstätter (NEOS/Renew Europe) zu aktuellen europapolitischen Themen.

Die Ausarbeitung eigener Initiativen, mit denen über die Sommerakademie hinaus in Schulen, Vereinen, Hochschulen oder lokalen Gemeinschaften der Dialog über Europa gefördert wird, war ein weiterer Schwerpunkt der vier Tage in Passau.

Die präsentierten Projektideen im Rahmen der Werkstattkonferenz zeigten die Vielfalt des Engagements der Teilnehmenden und reichten von digitalen Plattformen zur Förderung politischer Beteiligung über Dialog- und Begegnungsformate für junge Menschen bis hin zu interaktiven Bildungsangeboten an Schulen.

Die EU-Sommerakademie wird von den Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments in Deutschland und Österreich organisiert und ist Teil des Netzwerks gemeinsamfuer.eu, der Initiative des Europäischen Parlaments zur Stärkung der demokratischen Teilhabe in der Europäischen Union.

gemeinsamfuer.eu bringt engagierte Menschen aus ganz Europa zusammen, die sich für Demokratie, europäische Werte und bürgerschaftliches Engagement einsetzen, und unterstützt sie dabei, eigene Aktivitäten zu entwickeln und sich aktiv am demokratischen Leben in der EU zu beteiligen.

Wer Teil des Netzwerks werden möchte, kann sich auf gemeinsamfuer.eu kostenlos registrieren. So erhält man regelmäßig Neuigkeiten aus dem Netzwerk und auch Informationen, sobald der Termin für die nächste EU-Sommerakademie 2027 feststeht.

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