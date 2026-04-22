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ZDF

Dienstag, 28. April 2026, 22.15 Uhr
Die Anstalt

Mainz (ots)

Bitte geänderten Programmtext beachten!!

Dienstag, 28. April 2026, 22.15 Uhr

Die Anstalt

Let's talk about Sex in der "Anstalt". Das Ensemble widmet sich satirisch dem Thema Prostitution. Wo liegen die drängendsten Probleme? Genügen Reformen, oder muss ein Sexkaufverbot her?

Gemeinsam mit Ana Lucia, Teresa Reichl und Matthias Renger werfen Maike Kühl und Max Uthoff einen kritischen Blick auf die "käufliche Liebe" und was daran vielen aktuell gehörig gegen den Strich geht.

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

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Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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