ZDF

UEFA Champions League der Frauen: Halbfinale zweimal live im ZDF

FC Bayern – FC Barcelona im Hin- und Rückspiel bei "sportstudio live"

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Erreicht das Frauen-Team des FC Bayern erstmals das Finale der UEFA Women's Champions League oder ist der FC Barcelona Femeni, derzeit eine der besten Clubmannschaften der Welt, eine zu große Herausforderung? Hin- und Rückspiel des Halbfinales zwischen dem FC Bayern München und dem FC Barcelona sind live im ZDF zu sehen: Am Samstag, 25. April 2026, überträgt "sportstudio live" ab 18.00 Uhr aus München das Halbfinal-Hinspiel. Das Rückspiel in Barcelona ist am Sonntag, 3. Mai 2026, ab 16.15 Uhr im ZDF zu sehen.

Die Frauen des FC Bayern München haben erstmals seit 2001 wieder das Halbfinale der UEFA Champions League der Frauen erreicht. Und nicht nur für das Männer-Team des FC Bayern, sondern auch für die Frauen ist in dieser Saison noch das Triple möglich. Den Deutschen Meistertitel könnten sie in dieser Woche bereits vor dem Halbfinal-Hinspiel sicherstellen und somit einen weiteren Motivationsschub für die Riesenaufgabe gegen den FC Barcelona mitnehmen. Zum Hinspiel in München begrüßt am Samstag, 25. April 2026, 18.00 Uhr, Moderatorin Katja Streso die Zuschauerinnen und Zuschauer im ZDF. Fußball-Expertin Kathrin Lehmann steht für Einschätzungen und Analysen bereit, Claudia Neumann kommentiert die Partie. Beim Rückspiel in Barcelona führt am Sonntag, 3. Mai 2026, ab 16.15 Uhr, Moderator Sven Voss das ZDF-Publikum durch den "sportstudio live"-Nachmittag, Expertin Kathrin Lehmann und Kommentatorin Claudia Neumann sind bei Hin- und Rückspiel im Einsatz.

DFB-Pokal-Finale der Frauen ebenfalls live im ZDF

Ein Finale live im ZDF haben die Frauen des FC Bayern bereits erreicht: Am Donnerstag, 14. Mai 2026, überträgt "sportstudio live" ab 15.40 Uhr das DFB-Pokal-Finale der Frauen zwischen dem VfL Wolfsburg und FC Bayern München (Moderation: Sven Voss, Expertin Kathrin Lehmann, Kommentatorin: Claudia Neumann, Kommentator im Livestream mit KiKA-Kinder-Kommentatorin: Gari Paubandt).

"sportstudio UEFA Champions League" mit den Halbfinal-Highlights

Wie die Frauen des FC Bayern stehen auch die Männer im Halbfinale der UEFA Champions League 2025/2026 und treffen dort auf Titelverteidiger Paris Saint-Germain. Alle Highlights der Halbfinal-Hinspiele sind am Mittwoch, 29. April 2026, 23.00 Uhr, bei "sportstudio UEFA Champions League" im ZDF zu sehen (Moderation: Katrin Müller-Hohenstein, Experte im Studio: René Adler), die der Rückspiele am Mittwoch, 6. Mai 2026, 23.00 Uhr (Moderation: Sven Voss, Experte im Studio: Hanno Balitsch). Zudem gibt es das umfassende Angebot mit den Zusammenfassungen aller Partien auf ZDFheute.de, in der ZDFheute-App und auf sportstudio.de.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell